Mezz'ora in più su Rai 3, la puntata di domenica 16 maggio. Kerry, Meloni e Di Battista gli ospiti di Lucia Annunziata

16 maggio 2021 a

a

a

Dall'opposizione al governo Draghi alla svolta climatica nel mondo. Dalla ripresa del conflitto tra Israele e Palestina alla campagna di vaccinazione. Saranno i temi al centro della puntata di 'Mezz'ora in più' e 'Mezz'ora in più/Il mondo che verrà' in onda oggi, domenica 16 maggio, a partire dalle 14.30 su Rai3.

Domenica In, il caso Denise Pipitone da Mara Venier. Fra gli ospiti Sileri, Ermal Meta e Sandra Milo

Tra gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella c'è la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con la quale si affronterà il tema dell'opposizione al governo guidato da Mario Draghi. Fratelli d'Italia è infatti l'unica forza del parlamento che è rimasta fuori dalla maggioranza e durante l'intervista con la conduttrice Giorgia Meloni parlerà del tema delle riaperture. Sul tavolo anche la questione delle amministrative a Roma e Milano con il centrodestra che deve trovare la quadra per andare unito e trovare i candidati sindaco. Durante la trasmissione si parlerà anche del libro "Io sono Giorgia" uscito da pochi giorni. Ha un libro da presentare anche Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 Stelle, che è uscito dalla formazione politica grillina in disaccordo sull'appoggio al governo Mario Draghi. Nei giorni scorsi ha raccontato il suo travaglio nel libro "Contro".

Ermal Meta ha ritrovato l'amore. La sua compagna è Chiara Sturdà

Con l'infettivologo Roberto Ieraci, si parlerà dell'avanzamento della campagna vaccinale. Nelle ultime settimane c'è stata l'accelerazione tanto auspicata nei mesi scorsi e ora i contagi stanno diminuendo. Cosa c'è sa aspettarsi per le prossime settimane. Poi nella trasmissione di Rai 3 verrà affrontato il tema dell'ambiente con l'inviato speciale per il clima dell'amministrazione Usa John Kerry. Spazio anche a un approfondimento sulla ripresa degli scontri tra Istraeliani e palestinesi con la difficile e delicata situazione in Medioriente. Durante la trasmissione se ne discuterà con il corrispondente della Rai da Gerusalemme Raffaele Genah, il sacerdote argentino e parroco di Gaza City Gabriele Romanelli e, infine, il giornalista Davide Lerner.

Denise Pipitone, "elementi nuovi non riguardano Anna Corona e Jessica Pulizzi". Altra svolta nelle indagini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.