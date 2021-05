Matteo Salvini sulle elezioni amministrative. "In settimana centrodestra deciderà candidati Roma e Milano"

16 maggio 2021 a

a

a

Salvini è sicuro. Tra pochi giorni il centrodestra troverà la quadra e l'accordo per i candidati sindaci alle prossime elezioni amministrative di Milano e Roma. Due appuntamenti chiave per testare la tenuta della coalizione che al momento è "divisa" dal governo Draghi con Lega e Forza Italia dentro e Fratelli d'Italia all'opposizione. Ma a livello locale l'unità non si vuole perdere e in un'intervista a La Stampa Salvini si dice fiducioso, dopo il no di Albertini a correre per Milano che l'intesa arriverà a breve: "Troveremo un uomo o una donna all'altezza sia qui che a Roma. Decideremo in settimana con gli alleati di centrodestra".

Caso Gregoretti, niente processo per Salvini: accolta la richiesta della difesa

Nella stessa intervista Salvini ha parlato anche del Pd e del segretario Enrico Letta: " Evidentemente è ossessionato da Salvini. Continua a parlare di me ogni santo giorno". Poi ha aggiunto: "Il vero ostacolo alle riforme, soprattutto le due più urgenti, la giustizia e il fisco, non siamo noi. Se la ministra Cartabia venisse a portare in Parlamento una buona riforma della giustizia, i problemi non verrebbero dalla Lega, ma dal Pd e dal M5s", rimarca, spiegando che con l'alleanza con i radicali per promuovere un referendum sulla giustizia "non vogliamo fare un dispetto a Draghi. Semplicemente, su questo tema c'è un'oggettiva convergenza con i radicali, che su mille altri argomenti la pensano all'opposto da noi. Se la riforma riuscisse a farla il Parlamento, tanto meglio. Ma non credo che sarà facile. Vorrei che fosse chiaro che la Lega non ha alcuna intenzione di creare dei problemi a questo governo. I problemi vengono semmai da chi mi attacca un giorno sì e l'altro pure".

Salvini rilancia Draghi al Quirinale: "Per la Lega sarà lui il prossimo capo dello Stato"

Sull'ipotesi di Draghi al Quirinale, "la Lega lo voterebbe con entusiasmo. Non credo che succederebbe lo stesso con il Pd, che di candidati al Colle ne ha fin troppi, almeno una decina, e di fronte a Draghi sarebbe in imbarazzo", continua Salvini, "questo dovrebbe deciderlo lui. Io mi sono limitato a dire che noi lo voteremmo subito. Non mi permetterei mai di dire a Draghi cosa deve o non deve fare. E comunque mi sembra che ci sia ancora tempo.

Sicilia, migranti trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle. Perché non faceva notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.