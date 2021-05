Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano

15 maggio 2021 a

Silvio Berlusconi è stato dimesso oggi pomeriggio dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da martedì scorso. Lo hanno riferito fonti di Forza Italia. Il vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi ha incontrato Berlusconi prima delle sue dimissioni dall’ospedale San Raffaele per congratularsi, a nome della proprietà e del Gruppo, per la piena remissione ed augurargli un pronto ritorno al lavoro.

"Siamo davvero felici per il presidente Berlusconi. L’ho trovato forte e in forma", ha dichiarato Kamel Ghribi, uscendo dal San Raffaele. Già nel pomeriggio il vice presidente degli azzurri, Antonio Tajani, aveva lasciato intuire l'imminente uscita di Berlusconi dall'ospedale milanese. "Come sta Berlusconi? Ha avuto qualche problema, ieri sera era febbricitante, ma è un leone e vincerà. Ha avuto qualche problema, ma credo che sarà dimesso nelle prossime ore o giorni dal San Raffaele. Le sue condizioni gli permetteranno di tornare presto protagonista della vita politica. L’ho sentito ieri per portargli gli auguri di pronta guarigione di tutta Forza Italia", aveva detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a "L’Ospite" su Sky Tg24.

"Ricordo che senza Berlusconi non sarebbe nato il governo Draghi. Ieri sera aveva qualche linea di febbre, niente di preoccupante, ha avuto qualche problema causato dal Covid, poi dal vaccino, poi qualche problema intestinale, mi auguro che al più presto possa essere una presenza della vita politica non solo telefonica. Auguri al presidente",

