Stasera Italia weekend, su Rete 4 ospiti Albertini e Molinari

Nuova puntata di Stasera Italia weekend oggi, sabato 15 maggio, alle ore 20.30 su Rete 4. Come di consueto nel fine settimana, non ci sarà Barbara Palombelli alla conduzione bensì Veronica Gentili. Ecco gli ospiti di oggi e alcune anticipazioni sui temi della puntata.

Albertini rinuncia alla corsa a sindaco, Salvini furioso con gli alleati di centrodestra

L'avvenente conduttrice, nella prima parte del programma, commenterà con l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini i motivi del suo rifiuto alla corsa a primo cittadino del capoluogo lombardo. Nel corso della puntata, con il presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari si discuterà dello scontro tra Enrico Letta e Matteo Salvini in merito alle riforme del Recovery Plan che il Governo Draghi dovrà approvare nei prossimi mesi. Disputa scatenata dalla recente dichiarazione del leader della Lega, secondo il quale non sarà questa maggioranza a fare la riforma della giustizia e del fisco. Tra gli altri temi affrontati l’asse Pd-M5S, i cui leader sembra siano d’accordo nel costruire un percorso comune per le politiche, mentre rimarrebbero divisioni per le elezioni amministrative. Inoltre, focus sull’andamento della campagna vaccinale con le differenti velocità nelle immunizzazioni tra Nord e Sud.

Su Rai 1 il film "Io non mi arrendo", ispirato alla vera storia di Roberto Mancini

Infine, un reportage da Lampedusa, che si sta lentamente svuotando dopo l’arrivo di quasi 4000 migranti nel giro di pochi giorni. Tra gli ospiti anche: Pietro Senaldi, Giampiero Mughini e Stefano Bonaga. Su La7, invece, nel talk show di politica e attualità "concorrente", ospite di Lilli Gruber sarà - tra gli altri - la deputata del Pd Sandra Zampa. Al termine di questi due programmi, sulla rispettive reti, ci sarà il film Changeling su Rete 4 e Jerry Maguire su La7, con Tom Cruise. Su Canale 5, invece, grande attesa per la finale della 20esima edizione del talent show, Amici di Maria De Filippi, che ha fatto il pieno di ascolti in tutte le serate del programma.

A Sapiens si parla del sesso e della ricerca del piacere

