Vittorio Sgarbi, bacio tra due donne nello spot Dietorelle. L'attacco: "Immorale per i bambini, è pornografia"

Vittorio Sgarbi contro il nuovo spot delle caramelle Dietorelle. "E' pornografia", tuona il parlamentare e critico d'arte pubblicando il video su i suoi canali social. "Sono i primi effetti del disegno di legge Zan", aggiunge su i suoi profili Twitter e Facebook. Ma cosa si vede nello spot delle caramelle senza zucchero. Prima c'è una scena di due adolescenti, un ragazzo e una ragazza, che si chiudono in cameretta scambiandosi le caramelle con la bocca e baciandosi. Successivamente la scena si sposta in una cucina dove due donne adulte si baciano mentre una di loro sta cucinando. Ed è proprio questa scena ad aver scatenato la reazione di Sgarbi.

"Primi effetti del cosiddetto Ddl Zan. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale per i bambini! Siamo nel campo della pornografia", scrive nel post pubblicato suoi social per poi chiedere un intervento delle autorità preposte: "Cosa dice il garante per l’infanzia?". Tanti i commenti sdegnati postati sotto al tweet di Sgarbi: "Tra poco avremo bisogno noi etero di un decreto che ci tutela", "Io sono rimasto scioccato quando ho visto questo spot. Ho una figlia di dieci anni ed anche le è rimasta sconvolta. Ma chi permette queste oscenità proibite e mai punite. Tanto ormai in Italia tutti possono fare ciò che gli pare", "Infatti, l’altra sera , a cena con i miei figli, il più piccolo di 8 anni si è stupito in negativo a vedere in Tv una cosa del genere e in quella fascia oraria. Erano le 19", "Discutibile perversione nel voler imporre a dei minori un orientamemento o un atteggiamento sessuale".

Vittorio Sgarbi ha preso l'occasione anche per contestare, in un altro post, la moda delle panchine arcobaleno: "Ci mancava quest'altra moda del momento. Lasciate stare le panchine e rispettate il decoro urbano. Le panchine non hanno sesso. E a nessuno è consentito di sfregiare gli arredi urbani per imporre le proprie idee (del c...o!)".

