Luigi Di Maio, rivelazioni a Ciao Maschio sulla primo appuntamento con la fidanzata Virginia Saba: "Avevo il cuore a mille"

15 maggio 2021 a

a

a

Luigi Di Maio è uno degli ospiti della puntata di oggi, sabato 15 maggio, del programma di Rai 1, Ciao Maschio. Intervistato da Nunzia De Girolamo, conduttrice del programma con un passato in politica, ricoprendo anche la carica di ministro dell'agricoltura, l'attuale titolare del dicastero degli esteri e della cooperazione internazionale ha fatto alcune rivelazioni sul primo appuntamento con Virginia Saba, che poi è diventata la sua fidanzata.

Sabato 15 maggio 2021, tutti gli ospiti tv: Amici, Verissimo, ItaliaSì!, Tv Talk e Ciao Maschio

"La prima sera che sono uscito con Virginia avevo il cuore a mille, altro che G7 o incontro con Trump. Per conquistarla al primo appuntamento ho pensato tutta la giornata a cosa dovessi dirle. Ci siamo incontrati ad un pranzo politico in Sardegna, poi però l’ho cercata su Instagram perché non sapevo neanche il suo nome. Le ho scritto e dopo qualche giorno ci siamo visti in un locale a Roma. Siamo stati a parlare per tre o quattro ore e li è scattato il primo bacio". Il ministro degli Esteri ha ricordato anche il rapporto con la sua famiglia e in particolar modo con il papà Antonio: "di mio padre mi sono dovuto guadagnare il rispetto, ma ovviamente non ho mai perso il rispetto per lui. Non credeva molto nelle cose che facevo, aveva sempre dei dubbi, c’era sempre un ma, un però e un forse. Mio padre la prima volta che mi sono candidato, ad esempio, non mi ha neanche votato. Ha votato un suo amico di un altro partito", ha ricordato il ministro.

Alessandro Di Battista: "Perché sono uscito dal M5s. Grillo non la pensa più come me. Il caso Boschi"

In studio con l'esponente politico del Movimento 5 Stelle ci sarà anche Michele Placido, attore e regista, che si rivelerà fra paure e fragilità. Racconti intimi e simpatici a notte fonda. La trasmissione infatti andrà in onda a partire dalle 00.20 su Rai 1.

Ministri social, Di Maio il più seguito: poi sul podio Franceschini e Mara Carfagna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.