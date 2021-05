Piazzapulita, sfuriata di Formigli contro Giarrusso su Virginia Raggi: "Giudico da cittadino di Roma" | Video

14 maggio 2021 a

Lite furiosa nella puntata di ieri, giovedì 13 maggio, di Piazzapulita su La7. Protagonisti scontro il conduttore, Corrado Formigli, e uno dei suoi ospiti, il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso. Come si può vedere cliccando su questo video, la sfuriata è avvenuta parlando del sindaco uscente della capitale, Virginia Raggi, in vista delle prossime elezioni amministrative a Roma.

Dopo il servizio mandato in onda sui cinque anni di mandato della sindaca, c'è stato un acceso botta e riposta tra i due. Dopo le critiche di Formigli per l'amministrazione della capitale, Giarrusso lo ha accusato di non essere un "arbitro" indipendente. Da lì la risposta stizzita: "L'arbitro valle a fare te! A me non piace la Raggi? Io sono un cittadino di Roma e giudico quello che vedo!", ha risposto Formigli. Aggiungendo poi di essersi "sempre schierato" e "mai nascosto" su questa posizione. A spezzare una "lancia" in favore della sindaca del M5S, è stato poi il giornalista Antonio Padellaro, che ha detto: "Posso dire che la Raggi è la più sottovalutata dei personaggi della politica nazionale? Penso che possa competere per andare al ballottaggio e lì può divertirsi". In studio anche il celebre architetto Massimiliano Fuksas, che ha detto invece come speri "che mi cada un albero in testa quando vado sul lungotevere", riferendosi all'ormai nota colata di asfalto sui sanpietrini sul lungofiume.

In vista delle prossime amministrative, ad ogni modo, non si comporrà l'asse Pd-M5S, con i dem che proporranno come sindaco l'ex ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, mentre in pista ci sarà anche Carlo Calenda, leader di Azione ed ex ministro dello sviluppo economico. Nel centrodestra, invece, manca ancora un candidato: il nome più gettonato era quello di Guido Bertolaso, ma l'ex capo della protezione civile si era tirato fuori qualche settimana fa, salvo tornare poi tra i papabili per le insistenze di parte della coalizione.

