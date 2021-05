Ruby Ter, condannato a due anni il pianista Danilo Mariani

13 maggio 2021 a

a

a

Arriva la condanna per Danilo Mariani, il pianista di Arcore, che il Tribunale di Siena ha riconosciuto colpevole di falsa testimonianza: due anni nell’ambito del processo Ruby Tre che lo vede impuntato assieme a Silvio Berlusconi. Le posizioni riguardo al reato di corruzione per Berlusconi e Mariani sono state stralciate dal processo principale ed entreranno a far parte di un nuovo fascicolo, mentre è arrivata la condanna per il pianista delle feste. Sono stati i legali dello stesso ex presidente del consiglio dei ministri a confermarlo all'Agenzia Lapresse, Federico Cecconi e Lorenzo De Martino.

Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele: accertamenti post Covid

Al centro del processo i 170 mila euro versati dall’ex premier tra il 2011 e il 2013 proprio al musicista Mariani che, secondo l’accusa, servirono a pagare il silenzio del musicista per il caso Olgettine, per la difesa, invece, erano i compensi allo stesso musicista. E' stata fissata per il prossimo 21 ottobre, davanti un nuovo collegio giudicante, l’udienza per il processo Ruby Ter che vede imputati per corruzione Silvio Berlusconi e Danilo Mariani. Le accuse di corruzione per entrambi infatti sono state stralciate dal procedimento.

Santoro, nostalgia dei duelli con Berlusconi: "Non la rivedrete più questa televisione" | Video

Per i reati oggetto del nuovo procedimento il pm di Siena, Valentina Magnini, aveva già fatto richiesta, lo scorso 13 febbraio, per 4 anni e 2 mesi per Berlusconi e 4 anni e mezzo per Mariani. Al centro del procedimento sempre i soldi versati dal leader di Forza Italia a Mariani tra il 2011 e il 2013 per un totale di 170 mila euro. L’udienza si è svolta a porte chiuse. Berlusconi intanto chiede ai giudici di Brescia di rifare il processo Mediaset in cui è stato condannato in via definitiva a quattro anni e la riserva potrebbe essere sciolta entro l'estate. La notizia è stata pubblicata dal Giornale di Brescia. La richiesta di revisione sarebbe stata depositata in Corte d'Appello dai legali.

Silvio Berlusconi, in arrivo altri due nipoti. In estate il figlio di Luigi, poi il quinto di Barbara

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.