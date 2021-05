Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni: "Nel libro hai scritto che tua madre disse no all'aborto? Era illegale"

13 maggio 2021 a

a

a

Prime polemiche sul libro di Giorgia Meloni. A scatenare il primo caso è Selvaggia Lucarelli, che attacca duramente il passaggio in cui la leader di Fratelli d'Italia ricorda come la madre abbia pensato di ricorrere all'aborto, a 23 anni, nel 1976, salvo poi ripensarci.

Naturalmente attendiamo che @GiorgiaMeloni chiarisca questa storia. Sua madre stava abortendo clandestinamente e non è andata come racconta nel libro o non ha mai pensato di abortire? https://t.co/3QNivVdnYr — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 13, 2021

"Naturalmente attendiamo che @GiorgiaMeloni chiarisca questa storia. Sua madre stava abortendo clandestinamente e non è andata come racconta nel libro o non ha mai pensato di abortire?", ha scritto la blogger. "Nel 1976 l’aborto era illegale. Non funzionava così. Hai mentito tu o tua madre?" E ancora: "C’è solo un problema in questo racconto scritto con quell’impellente bisogno di verità che Giorgia Meloni si porta dentro: e cioè che quando la madre di Giorgia Meloni era incinta di Giorgia Meloni la legge sull’aborto non esisteva", scrive la giornalista. Sul tema l'ex ministra del governo Berlusconi aveva parlato anche nell'ultima puntata di Verissimo, sabato scorso, quando a Silvia Toffanin aveva spiegato il forte legame con la madre, che aveva pensato di non proseguire la gravidanza, tanto da essersi recata in ospedale per alcune analisi, ma aver poi cambiato idea quella stessa mattina, dopo aver ricevuto una telefonata.

Giorgia Meloni, commozione a Verissimo parlando della madre: "A 23 anni ha detto no all'aborto"

La presunta incongruenza evidenziata da Selvaggia Lucarelli rischia di generare un ampio dibattito contro la leader di FdI, data in grande ascesa nei sondaggi. In molti, tra l'altro, hanno visto nel suo libro, "Io sono Giorgia" un'accurata operazione di marketing in un momento in cui la Meloni è di fatto l'unica leader politica all'opposizione, in grado di canalizzare sul suo partito tutto il malcontento nei confronti del governo attualmente in carica. Ora bisogna vedere se la Meloni chiarirà questo passaggio o vorrà risponde alla Lucarelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.