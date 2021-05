Dritto e Rovescio, giovedì 13 maggio su Rete 4 ospiti Giorgia Meloni e il generale Figliuolo

13 maggio 2021 a

Dritto e Rovescio torna oggi, giovedì 13 maggio, in prima serata su Rete 4. Ecco ospiti e anticipazioni sui temi al centro della puntata odierna del programma condotto come ogni giovedì sera da Paolo Del Debbio.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, sarà intervistato per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale, in particolare sul mancato raggiungimento del target delle 500mila vaccinazioni giornaliere, sul calo di fiducia dei cittadini verso AstraZeneca e sulla partenza della campagna di somministrazioni nelle aziende. A seguire, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, spazio a un’intervista ad ampio respiro su politica ed economia, dal dibattito sull’abolizione del coprifuoco che sta creando divergenze all’interno della maggioranza di governo passando per la crisi del settore turistico e la mancanza di regole certe per l’avvio della stagione turistica.

E ancora, un capitolo della puntata sarà dedicato all’emergenza immigrazione e alla massiccia ripresa degli sbarchi sulle coste italiane. Con Mauro Corona focus sugli argomenti più dibattuti della settimana con un’analisi sulle riaperture e le restrizioni ancora in vigore e sulle prospettive del Paese. Infine, una pagina sarà dedicata al Ddl Zan che sta provocando numerose polemiche all’interno dell’esecutivo. Questi i temi al centro della puntata che segue il talk show di politica e attualità, Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli, e va in onda in concomitanza con un altro programma molto seguito, ossia Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli su La7. Sulle altre reti, invece, c'è "Anni '20" su Rai 2, mentre su Rai 1 c'è la penultima puntata della sesta stagione di Un passo dal cielo. Su Canale 5 c'è il film "First man", mentre su Italia 1 andrà in onda il meglio dei servizi di Freedom, con Paolo Giacobbo. Su rai 3, invece, quarta puntata di "Amore criminale".

