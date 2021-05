Draghi, nessun compenso come premier: nel 2019 reddito da quasi 600.000 euro

12 maggio 2021 a

Nella dichiarazione dei redditi 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, il premier Mario Draghi ha dichiarato un reddito imponibile 581mila 665 euro. Questo quanto si legge dalla documentazione pubblicata sul sito di palazzo Chigi. Quasi 600.000 euro dunque, spulciando l’ultima dichiarazione dei redditi del presidente del Consiglio, Draghi ha dichiarato appunto un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l’esattezza. L’ex numero uno della Bce ha dichiarato inoltre di non percepire alcun compenso in qualità di presidente del Consiglio. Una serie di fabbricati sia in proprietà che in comproprietà ma anche terreni in Italia e un immobile a Londra al 100% per l'attuale premier. Che, nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale pubblicata sul sito della presenza del Consiglio, ha dichiarato anche di avere una partecipazione di 10mila euro nella società semplice Serena.

Non risulta invece nessuna autovettura, barca o aeromobile di proprietà. Intanto il presidente del Consiglio Mario Draghi batte il suo predecessore Giuseppe Conte di un solo punto. Questo il dato principale del sondaggio sulla fiducia nei leader politici dell’Istituto Piepoli (realizzato il 10 maggio, 500 casi e metodologia Cati-Cawi) e pubblicato da Affaritaliani.it.

Rispetto ai dati del 3 maggio, il capo dello Stato Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62%, in seconda posizione appunto il premier Draghi in rialzo al 59%, ma il nuovo capo del Movimento 5 Stelle Conte risulta vicinissimo al 58% (stabile). Fuori dal podio, in quarta posizione, il ministro della Salute Roberto Speranza al 45% (in salita). Enrico Letta, segretario del Partito democratico, risulta in lieve rialzo al 34% in termini di fiducia. Poi il commissario europeo Paolo Gentiloni (33%, stabile). Entrambi al 31% i presidenti delle due Camere, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico (stabili). Al 30% il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti (pure lui stabile). Nel centrodestra, Giorgia Meloni al 28% batte di un punto Matteo Salvini al 27%, entrambi stabili.

