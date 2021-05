Porta a Porta, temi e ospiti del 12 maggio su Rai 1

12 maggio 2021 a

a

a

Porta a Porta torna oggi, mercoledì 12 maggio, su Rai 1 a partire dalle ore 22.50. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di Bruno Vespa per la puntata di oggi, che inizierà al termine del commissario Montalbano, in onda in prima serata al posto della puntata di Ulisse di Alberto Angela.

Ulisse non va in onda, al suo posto Montalbano. Ecco perché cambia il palinsesto di Rai 1

Questa sera si ricorderanno i 40 anni dell'attentato a Giovanni Paolo II, con monsignor Rino Fisichella e altri ospiti in studio. Per la politica, invece, spazio al confronto tra il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Vincenzo Amendola e il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, intervistati da Bruno Vespa. Al centro del dibattito la questione relativa agli sbarchi dei migranti sulle coste italiane, l'andamento della campagna vaccinale, l'evoluzione della pandemia e le riaperture, anche in vista della prossima cabina di regia con il premier Draghi, che è prevista per lunedì prossimo. Sulle altre reti, in prima serata, oltre a Montalbano, sugli altri canali Rai c'è il film "After" su Rai 2 e la consueta puntata di Chi l'ha Visto? su Rai 3. Sulle reti Mediaset, invece, il film "Poveri ma ricchissimi su Canale 5", il talk show di politica e attualità "Zona bianca" su Rete 4 e il film "John Wick capitolo 2" su Italia 1.

Su Canale 5 c'è il film "Poveri ma ricchissimi": la trama

Su La7, invece, andrà in onda uno speciale di Atlantide, sempre incentrato sul quarantesimo anniversario dell'attentato a Papa Wojtyla a Roma. Tra gli altri appuntamenti più attesi della seconda serata, c'è anche "90° minuto" su Rai 2, che mostrrerà tutti i servizi e i gol della giornata di campionato di calcio di Serie A, la terz'ultima di questo torneo, già vinto dall'Inter di Antonio Conte. Calcio anche al centro di "Pressing Serie A" in seconda serata su Italia 1 con la conduzione di Giorgia Rossi.

Su Rai 2 il film "After", ispirato al romanzo di Anna Todd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.