Elsa Fornero, il marito Mario Deaglio e i due figli Silvia e Andrea

Elsa Fornero è uno degli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno, in onda a partire dalle 14 su Rai 1. La trasmissione condotta da Serena Bortone affronta ogni giorno - da lunedì al venerdì - temi di politica e attualità. E l'ex ministro del lavoro del governo Monti, su questo, è un interlocutore preparato che spesso viene invitato in trasmissioni e dibattiti televisivi, malgrado non ricopra più cariche istituzionali nè faccia politica attiva ormai dalla primavera 2013.

Fornero: "Vaccino obbligatorio, occorre essere drastici. Gli scienziati ne capiscono più di politici ed economisti"

Se le sue posizioni sul vaccino sono note - ha sempre detto di essere favorevole all'obbligo vaccinale e si è schierata, in questo senso, su posizioni oltranziste - meno nota è la sua vita privata. Suo marito è Mario Deaglio, professore ordinario di economia dell'Università di Torino, con cui ha due figli: Silvia, professoressa associata in genetica medica presso la stessa università, e Andrea, regista. Proprio i suoi figli finirono al centro delle polemiche all'epoca della discussione sulla riforma del mercato del lavoro - di cui lei aveva la delega - dal momento che il "pianto" per la sorte dei giovani italiani costretti anche a lasciare il Paese suscitò commozione ma anche molte polemiche. La ministra fu infatti accusata di versare "lacrime di coccodrillo", dal momento che i suoi figli avevano potuto intraprendere percorsi di studi e formazione professionale importanti e prestigiosi, potendo contare su di lei, che viene dalla carriera accademica, così come sul marito.

Oggi sarà in studio insieme ad altri ospiti, figure naturalmente molto diverse dal suo profilo: da Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli dei Pooh alla scrittrice statunitense Erica Jong, una "pioniera" sul tema del desiderio sessuale femminile. E la Fornero, oltre alle domande di Serena Bortone, dovrà rispondere certamente anche ad Alba Parietti, che è uno dei componenti degli "affetti stabili" di oggi.

