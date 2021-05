Fuori dal Coro, il caso Ciro Grillo e il mistero del vaccino italiano

11 maggio 2021 a

Stasera in tv, martedì 11 maggio, su Rete 4 nuovo appuntamento con Fuori dal Coro, il talk condotto da Mario Giordano e in programma a partire dalle ore 21.20. L'occupazione abusiva delle case private, il vaccino italiano Reithera, il caso Ciro Grillo e quello di Denise Pipitone, saranno i temi principali di questa sera, come annunciato dalla produzione. Già da diverse puntate viene preso in considerazione il tema dei disagi per il blocco degli sfratti introdotto a causa del Covid. I piccoli proprietari immobiliari da mesi sono nell'impossibilità di rientrare nelle proprie case, occupate da inquilini morosi già prima della pandemia.

Nel corso del programma, inoltre, si parlerà nuovamente delle cure domiciliari contro il Covid. In studio il dottor Andrea Mangiagalli, ma anche la protesta dei medici di famiglia contro il nuovo protocollo, considerato non sufficiente. Inoltre un'inchiesta su Reithera, il vaccino italiano finanziato con ben 81 milioni di euro di soldi pubblici da parte di Invitalia. A che punto è la situazione? Fuori dal Coro annuncia di aver scoperto cosa sta accadendo.

Spazio alle problematiche della giustizia italiana. Analisi sull'inchiesta che coinvolge Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, ma si parlerà anche della vicenda di Denise Pipitone, tornata attuale dopo diciassette anni. Il caso non è stato mai risolto e dopo il caso della ragazza rom che cercava la verità sul suo passato, le indagini sono state riaperte. Ulteriori ispezioni nella casa di quella che allora fu la principale sospettata. Fuori dal Coro annuncia una intervista esclusiva ai magistrati che per primi indagarono sulla scomparsa della bimba. Tra gli ospiti di questa sera non mancheranno Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri. Una puntata che come al solito si annuncia intensa e sicuramente non senza polemiche sui vari temi che verranno trattati.

