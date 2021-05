Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele: accertamenti post Covid

11 maggio 2021 a

Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi, che è tornato al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il Cav, riferiscono fonti azzurre, sarebbe stato ricoverato nell’ospedale milanese nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 maggio.

Berlusconi aveva lasciato l'ospedale lo scorso 30 aprile, quando è rientrato ad Arcore dopo 24 giorni di permanenza nel nosocomio. In quella circostanza il suo medico personale, Zangrillo, non era d'accordo sulle dimissioni dell'ex premier. E' stata poi raggiunta una intesa, allestendo nell'abitazione di Berlusconi una vera e propria camera di ospedale con tutte le strumentazioni che sono considerate necessarie per l'effettuazione delle cure di cui ha bisogno, ma soprattutto dei controlli. All'ospedale Berlusconi aveva appunto trascorso quasi un mese, per l'esattezza 24 giorni. Era arrivato in elicottero dalla Francia, da Châteauneuf-Grasse (Valbonne) dove ha la villa la figlia Marina, in Costa Azzurra. Un ricovero intenso e considerato molto importante a causa delle precarie condizioni dell'ex presidente del consiglio dei ministri. Secondo i sanitari la salute di Silvio Berlusconi deve essere tenuta sotto stretto controllo, anche eseguendo ripetutamente gli esami.

Sempre stando quanto riportato nelle scorse settimane dal Corriere della Sera, Silvio Berlusconi è debole per una serie di fattori. Il primo è la patologia infiammatoria di cui soffre ormai da diverso tempo che ultimamente è peggiorata a causa del Covid 19. Si aggiungono, inoltre, i problemi cardiologici. Berlusconi era stato in ospedale per il virus lo scorso mese di settembre, dovendo affrontare una polmonite bilaterale. Uscito dall'ospedale aveva dichiarato senza mezzi termini che era stata la partita più difficile di tutta la sua vita. Stando alle indiscrezioni ora sta meglio rispetto ai giorni scorsi, ma ovviamente i controlli di alcuni valori devono essere continui. Da qui il patto con Zangrillo per il rientro nella villa di Arcore. Ora il nuovo ricovero, all'indomani della notizia di un nuovo nipote in arrivo dalla figlia Barbara.

