Silvio Berlusconi, in arrivo altri due nipoti. In estate il figlio di Luigi, poi il quinto di Barbara

Silvio Berlusconi diventerà nonno ancora una volta. Anzi, a dire il vero altre due. La figlia Barbara, infatti, ha iniziato a vivere la quinta attesa e nel prossimo mese di novembre la sua famiglia dovrebbe allargarsi di nuovo, grazie alla nascita del piccolo che avrà come papà Lorenzo Guerrieri. Barbara, 37 anni, figlia dell'ex presidente del Consiglio e di Veronica Lario, non sa ancora se si tratta di un maschietto oppure di una femminuccia. Almeno stando alle indiscrezioni che sono state battute dalle agenzie.

La prima volta è diventata mamma nel 2007, quando è nato Alessandro. Due anni dopo è arrivato Edoardo, entrambi avuti grazie alla relazione con Giorgio Valaguzza. Poi è toccato a Leone nel 2016 e a Francesco nel 2018. E' probabile che il desiderio sia quello di avere una bambina, visto che sino ad ora sono nati tutti maschietti. L'ex amministratrice delegata del Milan (lo è stata sino al 2017), attualmente è ad della Holding 14, società di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora e che controlla il 21.42% della Fininvest. E' inoltre impegnata nella cultura attraverso la galleria d'arte contemporanea Cardi Gallery, ma anche nel sociale con i progetti educativi per sostenere gli studenti con disturbi specifici nell'apprendimento. Insomma una vita molto intesa.

Ma prima della nascita del quinto figlio di Barbara, un altro piccolo è atteso nella sempre più ampia famiglia Berlusconi. Federica Fumagalli, moglie di Luigi (anche lui figlio di Silvio e dell'ex moglie Veronica Lario) è infatti in dolce attesa per la prima volta e dovrebbe partorire durante l'estate, come ha annunciato il settimanale Chi durante il passato mese di febbraio. Grande entusiasmo ovviamente per Luigi e per Federica. Per Silvio Berlusconi sarà il tredicesimo nipote e quindi quello che poi partorirà Barbara sarà il numero quattordici. La squadra si allarga sempre di più.

