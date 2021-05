Nicola Fratoianni, la moglie Elisabetta e il matrimonio officiato da Nichi Vendola

10 maggio 2021 a

Nicola Fratoianni è uno degli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, analizzerà i principali temi d'attualità della politica italiana con sconfinamenti nell'economia e sulla pandemia.

Fratoianni, 48 anni, è nato a Pisa da una famiglia originaria di Ururi, in provincia di Campobasso. Laureato in Filosofia presso l'Università di Pisa, abita a Foligno, in provincia di Perugia, con la moglie Elisabetta Piccolotti (ex-portavoce nazionale dei Giovani Comunisti), da cui ha avuto un figlio, Adriano. Si sono sposati il 3 settembre 2019 davanti a Nichi Vendola che ha celebrato le nozze. Coordinatore nazionale dei Giovani Comunisti, organizzazione giovanile del Prc, nei primi anni Duemila, terminato l'incarico per motivi di età assume il ruolo di segretario regionale di Rifondazione Comunista in Puglia. È fra i fautori della candidatura di Vendola alle elezioni primarie, poi vinte contro Francesco Boccia, a cui seguirà l'elezione di Vendola a presidente della Regione Puglia. Nel 2009 lascia il Prc per contribuire alla fondazione del Movimento per la Sinistra, poi confluito in Sinistra Ecologia Libertà, di cui fin dall'inizio fa parte del Coordinamento Nazionale. Dal 2010 è Assessore alle Politiche Giovanili, alla Cittadinanza Sociale e all'Attuazione del Programma della Regione Puglia nella Giunta Vendola II. Coordinatore nazionale di Sel dal 2014, nel 2017 a margine del Congresso Fondativo, viene eletto segretario Nazionale di Sinistra Italiana. Dopo le dimissioni del 2018, dopo non aver superato la soglia minima di accesso alle Europee, torna segretario nel recente febbraio 2021.

Nella sua visione politica propone l’introduzione di una tassa sui ricchi per redistribuire la ricchezza affinché “chi ha tanto paghi molto e chi ha poco paghi meno" e propone la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, l’introduzione del salario minimo e una radicale inversione di rotta sulla ricerca e sulla formazione. È favorevole all’eutanasia, alla legalizzazione della cannabis e all’introduzione dello ius soli.

