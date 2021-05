Ciro Grillo, De Girolamo contro Beppe: "Sulla violenza sessuale ha sbagliato tre volte. E a me viene il vomito"

10 maggio 2021 a

Un duro attacco a Beppe Grillo. E' quello di Nunzia De Girolamo che durante la puntata di Non è l'Arena di domenica 9 maggio, ha preso una posizione netta sulla vicenda della denuncia di violenza sessuale nei confronti di Ciro (figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle) e dei tre suoi amici. Durante il talk condotto da Massimo Giletti, De Girolamo ha sostenuto che per una ragazza di 19 anni non avrebbe alcun senso inventarsi uno stupro, soprattutto finendo per accusare il figlio di uno dei più importanti personaggi politici del Paese. Non ci è andata tenera: "Mi viene il vomito. Fare il processo a queste ragazze fa venire l'embolo a qualsiasi donna. Ma perché una ragazza dovrebbe inventarsi uno stupro? E soprattutto una ragazza di 19 anni che ha bevuto è consapevole di quello che le accade intorno?

"Anche se si fosse trovata lì per divertimento, goliardia o incoscienza - ha aggiunto - può succedere a 19 anni di fare una caz***a, ma essere violentata no. Ho il diritto di andare a casa a bere una birra e non essere violentata, ho il diritto di mettermi una minigonna e non per questo essere toccata o violentata". De Girolamo ha inoltre riavvolto il nastro a parlato del passato: "In un video del 2006 Beppe Grillo diceva che le donn non dovrebbero stupirsi, ma coprirsi. Se mio padre mi parlasse così, io non ci parlerei più".

Una critica palese e netta al video con cui Grillo ha difeso il figlio e messo sotto accusa il sistema giudiziario: "Ha commesso tre errori. Ha danneggiato il figlio Ciro, mettendo al centro dell'attenzione una vicenda rispetto alla quale la stampa non era maniacale. Ha danneggiato il Movimento 5 Stelle che ha sempre difeso le donne e il rispetto della giustizia. Il terzo errore è che lui ormai non è soltanto un comico, siede al tavolo con i partiti e governa il Paese. Non deve urlare in un video, ma fare le riforme della giustizia per impedire le storture che sta vivendo, a quanto dice". Clicca qui per il video dell'intervento di Nunzia De Girolamo.

