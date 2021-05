David Sassoli, dal tifo per la Fiorentina ai figli Livia e Giulio con Alessandra Vittorini

09 maggio 2021 a

David Sassoli, all'anagrafe David Maria Sassoli, è un giornalista, conduttore tv e ora politico. E' nato a Firenze, sotto il segno dei Gemelli, il 30 maggio 1956. La sua storia è ricca di successi ma anche di grandi passioni, come appunto quella per la tv e la politica. Per quanto concerne la sua carriera, tra il 2006 e il 2009 è stato vicedirettore del Tg1, parlamentare europeo per il Pd e poi vicepresidente del Parlamento europeo. L’esordio nel giornalismo è avvenuto su piccole testate e la sua notorietà si è affermata ne Il Giorno.

In tv ha iniziato nel 1992, nei panni di inviato del Tg3. Per quanto concerne la sua carriera politica, il 3 luglio 2019 è stato eletto Presidente del Parlamento europeo. Relativamente alla sua vita privata, la moglie di David Sassoli è Alessandra Vittorini. Dal matrimonio sono nati due figli, Livia e Giulio, ma la sua vita privata non è sempre tenuta lontano dai riflettori. Tra le curiosità sul suo conto, ha una grande passione per il giardinaggio ed è tifoso della Fiorentina. Ha collaborato con Michele Santoro in Il rosso e il nero e in Tempo reale.

La sua prima trasmissione è stata Cronaca in diretta, che ha condotto su Rai2. E' inoltre autore della riforma ferroviaria dell’Unione Europea (IV Pacchetto ferroviario – Legge europea Sassoli-Dijksma) conclusa nel 2017, dopo 3 anni di negoziati. Tra le declinazioni della sua carriera giornalistica anche un blog su L’Huffington Post. Con Francesco Saverio Garofani è autore del libro Il potere fragile I consigli dei ministri durante il sequestro Moro. Sassoli è ospite a Che tempo che fa, lo show di Fabio Fazio in onda su Rai3, nella puntata di domenica 9 maggio. Appuntamento a partire dalle 20,20 circa. A seguire Che tempo che fa Il tavolo, con altri ospiti in studio.

