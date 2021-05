Lampedusa, sbarcati oltre mille migranti. Salvini chiede incontro a Draghi

09 maggio 2021 a

a

a

Oltre mille migranti sono arrivati questa mattina a Lampedusa in diversi sbarchi e la situazione dell'isola siciliana, in provincia di Agrigento, si fa critica. Tanto che il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto un incontro urgente al premier Mario Draghi.

Il primo maxi sbarco ha condotto sulla più grande delle Pelagie 325 persone, il secondo barcone è stato scortato poco dopo al molo Favaloro: a bordo 85 migranti, tra cui una neonata. Altre due imbarcazioni sono state intercettate sempre nelle prime ore della mattina con 98 e 16 migranti a bordo. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola. Al momento a Lampedusa non sono presenti navi quarantena, l’Allegra ha lasciato l’isola nei giorni scorsi con a bordo 446 migranti. Ci sono anche 17 donne tra i 524 migranti approdati in poche ore a Lampedusa. Undici erano a bordo del barcone di 20 metri intercettato a otto miglia dall’isola, altre sei viaggiavano, insieme ad altri 79 migranti, sulla seconda carretta del mare scortata dalla Guardia di finanza fino al molo Favaloro. Nelle ultime due imbarcazioni approdate sulla più grande delle Pelagie solo uomini.

Poco prima delle 12, inoltre, si è verificato un nuovo sbarco di 470 migranti. Le persone vengono trasferite poi nell’hotspot, dove vengono fatti i tamponi. "Aspettiamo l’arrivo della nave quarantena. Se li vengono a prendere, non siamo al collasso", sottolinea a LaPresse il sindaco dell’isola al largo di Agrigento, Totò Martello. Che giusto poche ore prima aveva già detto di temere ulteriori sbarchi nelle ore successive, come si è poi verificato. "È necessario un incontro col presidente Draghi, con milioni di italiani in difficoltà non possiamo pensare a migliaia di clandestini (già 12.000 sbarcati da inizio anno)", ha detto Salvini, commentando le notizie che arrivano dall'siola siciliana.

