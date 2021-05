Mezz'ora in più, oggi su rai 3 ospiti di Lucia Annunziata sono Alessandro Zan, Francesco Zambon, Licia Ronzulli e Vincenzo De Luca

09 maggio 2021 a

Nuovo appuntamento con Mezz'ora in più, la trasmissione di politica e attualità in onda tutte le domeniche su Rai 3 a partire dalle ore 14.30. Ecco gli ospiti di oggi, domenica 9 maggio, di Lucia Annunziata e alcune anticipazioni sui temi al centro del dibattito.

Nella puntata di oggi si parlerà dell’andamento della pandemia e della campagna vaccinale, ma anche del dibattito parlamentare e le divisioni interne alla maggioranza sul Ddl Zan. Approfondimento pure sul caso di Francesco Zambon, il funzionario dell’Oms che scrisse il rapporto, poi ritirato, in cui definiva "improvvisata" la prima risposta italiana all’emergenza Covid. Guardando oltreoceano, invece, sarà esaminata l’accelerazione del presidente Biden sulla possibilità di sospendere i brevetti dei vaccini anti-Covid e le reazioni nell’Unione Europea. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella saranno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il deputato del Pd Alessandro Zan e la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, l’ex funzionario dell’Oms Francesco Zambon, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca, Sergio Dompè, presidente dell’omonimo gruppo biofarmaceutico e la corrispondete dell’Huffpost da Bruxelles Angela Mauro.

Sulle altre reti, invece, andrà in onda Domenica In su Rai 1. Da Mara Venier, come sempre, spazio a temi di attualità, ma anche musica e spettacolo. Il punto sul Covid e sui vaccini sarà fatto con la ministra Maria Stella Gelmini e con il sottosegretario alla salute, Pier Paolo Sileri. Poi spazio al cinema con il nuovo film che vede nel cast Vanessa Incontrada, Francesco Pannofino e Alessandro Haber; alla musica, con Arisa che canterà il nuovo singolo "Ortica" e a un collegamento a sorpresa con Fabio Fazio, che poi stasera condurrà come sempre Che tempoi che fa, dalla ore 20. A seguire, sempre su Rai 1, nuova puntata di Da noi...a ruota libera, con Francesca Fialdini che avrà in studio Stefania Sandrelli.

