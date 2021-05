Giorgia Meloni, commozione a Verissimo parlando della madre: "A 23 anni ha detto no all'aborto"

08 maggio 2021 a

a

a

Momenti di commozione per Giorgia Meloni, ospite di Verissimo nella puntata di sabato 8 maggio. La leader di Fratelli d'Italia, intervistata da Silvia Toffanin, ha parlato della madre e ha detto di "esserle grata, soprattutto a lei, perché a 23 anni ha detto no all'aborto".

Giorgia Meloni, dall'abbandono del padre alla figlia Ginevra con Andrea Giambruno

La mamma di Giorgia Meloni, infatti, si era recata all'epoca all'ospedale per alcune analisi per poi pensare di procedere in quella direzione, "ma poi - ha raccontato la Meloni - ha ricevuto una telefonata, al termine della quale sia è chiesta se lo volesse davvero. Quindi ha ordinato un caffè e un cornetto al bar dell'ospedale, visto che ci era venuta a stomaco vuoto, e ha scelto di non interrompere quella gravidanza". Un ricordo, quest'ultimo, che le ha creato un groppo in gola, abbinato al servizio introduttivo mandato in onda dal programma, che ha ripercorso brevemente la vita della più giovane ministra della Repubblica Italiana, entrata in parlamento a soli 29 anni. La Meloni, infatti, fu abbandonata dal padre, che lasciò sua madre e la sorella Arianna (oggi sposata con il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida) ma non si è persa d'animo, riuscendo a farsi strada nella vita e in politica. Inoltre Meloni ha rivelato di aver subito episodi di bullismo durante l’adolescenza perché un po’ in sovrappeso : "Mi chiamavano cicciona. I nemici hanno sempre un’utilità perché ti fanno crescere e mettere in discussione".

Verissimo, Giorgia Meloni: "Bullismo e hater, ho sofferto". Toffanin sconvolta

Meloni è sempre al centro di numerose critiche che non hanno risparmiato neanche il suo lato più intimo di mamma: "Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta".

Giorgia Meloni, dall'abbandono del padre alla figlia Ginevra con Andrea Giambruno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.