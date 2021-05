Draghi: "Riaprire in sicurezza e con gradualità. Subito il green pass europeo"

08 maggio 2021 a

Il premier italiano, Mario Draghi, ha tenuto una conferenza stampa al termine del vertice di Oporto, durante la quale ha parlato di riaperture e del green pass europeo in tema di turismo. "Io come credo la maggior parte degli italiani voglio riaprire, voglio che le persone tornino ad uscire e a stare insieme, ma va fatto in sicurezza, calcolando bene il rischio che si corre. Noi stiamo esaminando i dati, che sono incoraggianti", ha detto.

Secondo quanto affermato dal premier, i dati sull’andamento dei contagi da Covid "sono abbastanza incoraggianti", sia per quanto riguarda le vaccinazione con la fascia di età over 70 che vede il 70 per cento aver ricevuto la prima dose del vaccino, sia per il calo del tasso di positività e delle vittime. "Se l’andamento dovesse continuare in tale direzione la cabina di regia procederà con altre riaperture", ha sottolineato Draghi. In vista poi dell’imminente riapertura della stagione turistica, Draghi ha sottolineato l’importanza del lavoro dell’Ue sul certificato verde per favorire gli spostamenti tra i Paesi membri. "Gli aeroporti diventano dei luoghi a cui guardare con grande attenzione e bisogna rafforzare i controlli negli aeroporti", ha ammonito il premier.

"È stato chiesto, con molta enfasi da parte nostra, che Commissione e Parlamento Europeo procedano con la massima rapidità alla definizione del ’Green Certificatè, per avere un modello europeo unico su cui confrontarsi. Perchè se ogni Paese attua misure diverse in merito al turismo, ci sarà confusione", ha ammonito il premier. Su questo tema in mattinata era intervenuto anche il ministro degli esteri, Luigi Di Maio. "Il turismo è una chiave importante della ripartenza dell’Italia, e dobbiamo pianificare bene l’estate, affinchè salute, economia e lavoro non vengano messi in pericolo", ha scritto su Facebook. "Con il ministro Roberto Speranza abbiamo avuto un primo confronto sulle misure per le riaperture ai turisti stranieri che questa estate vorranno visitare il nostro Paese. L’obiettivo è quello di riaprire ai visitatori di quei Paesi stranieri che hanno raggiunto un alto livello di vaccinazione, allentando alcune misure già da metà maggio", ha specificato.

