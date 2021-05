Piazzapulita, Alfredo Robledo: "Palamaravirus ha infettato la magistratura, è stato un boia". Accuse e insulti

07 maggio 2021 a

Accuse e insulti di Alfredo Robledo contro l'ex presidente dell'Anm, Luca Palamara, nella puntata di ieri sera (giovedì 6 maggio) di Piazzapulita, su La7. "Il Palamaravirus ha infettato la magistratura, lei è stato un boia, altro che un mediatore", ha tuonato Robledo contro Palamara.

Tema della puntata, in quel momento, la magistratura e la Loggia Ungheria. In tutta questa vicenda, "l'unico comportamento veramente serio e trasparente è stato tenuto da Nino Di Matteo (capo della procura di Palermo, ndr). Che nulla ha da spartire con il palamaravirus". commenta Robledo. ex magistrato. "Il palamaravirus è stata un'infezione della magistratura", attacca Robledo. "Devo correggere l'espressione di Palamara quando dice 'così fanno tutti'. Non è così, così fan tanti ma non tutti", ha detto Robledo.

Poi Robledo, che all'inizio del collegamento aveva premesso che "la Loggia Ungheria è una farsa: semplicemente c'è un faccendiere (Piero Amara appunto, ndr) che cerca di trarre un profitto personale. Perché non sono mai stati sequestrati a questo signore i milioni di euro che ha", fa una deduzione sconcertante "Secondo me c'è una parte dei servizi che ha degli interessi che attraverso di lui cerca di realizzare". Nella puntata è stato intervistato anche Piercamillo Davigo, che ha detto che i documenti di Amara ricevuti dal pm Storari "non erano propriamente di verbali, ma copie word di atti, per supporto alla memoria. Io gli atti originali non li ho mai visti. Storari mi ha segnalato una situazione critica e mi ha dato il materiale necessario per farmene un'opinione, dopo essersi accertato che fosse lecito. Io ho spiegato che il segreto investigativo, per espressa circolare del Csm, non è opponibile in Csm". Quando li ho ricevuti, aggiunge, "ho pensato che mi sembrava incompresibile la mancata iscrizione. Non si possono fare atti di indagine se non si fa una iscrizioni. E quelle cose richiedevano indagini tempestive", ha detto nell'intervista trasmessa dalla trasmissione condotta da Corrado Formigli.

