Covid, Fedriga: "Regioni unanimi per spostamento del coprifuoco"

07 maggio 2021 a

a

a

"Le regioni sono unanimi nella richiesta di spostamento del coprifuoco". Parola di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza unificata delle regioni. Intervenendo questa mattina su Sky Tg 24, Fedriga ha precisato: "Il limite delle ore 22, attualmente in vigore, va spostato e secondo me bisogna rivedere anche il sistema che si basa sull'indice Rt".

Da lunedì nessuna regione in zona rossa. Attesa per i nuovi dati dell'Iss

A fargli eco anche il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Penso che il Governo possa prendere in considerazione una revisione dell’orario del coprifuoco, se la curva lo consente. Ma da questo punto di vista vorrei dire che l’Rt dovrebbe essere superato da un Rt 'ospedaliero': anche se ci stiamo riavvicinando a 1 con l’Rt, non abbiamo infatti il sovraffollamento negli ospedali che avevamo nei mesi scorsi. Anche grazie alla campagna vaccinale che sta mettendo in sicurezza la parte più fragile della popolazione", ha spiegato Bonaccini. Contro questa misura si sono scagliati anche i leader di Italia Viva e Lega, Renzi e Salvini.

Renzi dice basta al coprifuoco: "Non serve più, va tolto" | Video

Entrambi ieri sera, il primo a Dritto e Rovescio su rete 4 e il secondo a Porta a Porta su Rai 1, hanno definito questa misura "inutile" e ne hanno proposto l'eliminazione. Salvini, inoltre, ha annunciato che i ministri della Lega ne chiederanno la soppressione in maniera ufficiale nella riunione del consiglio dei ministri in programma la prossima settimana. Intanto nella giornata di ieri sono state superate le 500 mila dosi di vaccino somministrate a livello nazionale. Secondo quanto reso noto dalla struttura del commissario per l'emergenza sanitaria, generale Figliuolo, sono state 501.236 le dosi somministrate in tutta Italia. Questa mattina, inoltre, sono attesi i nuovi dati del monitoraggio dell'Iss sull'evoluzione della pandemia in Italia, tra cui l'indice Rt a quasi due settimane dalle riaperture sancite dall'ultimo decreto Covid a partire da lunedì 26 aprile.

Coprifuoco con i giorni contati, Garavaglia: "La misura a breve sarà rivista"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.