Piazzapulita, Laura Boldrini racconta la sua malattia: "Ho scoperto per caso il tumore. Sto meglio, ma il percorso sarà lungo"

Laura Boldrini racconta la sua malattia in tv. Ospite in collegamento con Piazzapulita su La7 giovedì 6 maggio ha parlato con Corrado Formigli di quanto le è capitato negli ultimi mesi. "Sto meglio, diciamo che il percorso è lungo però l'operazione è andata bene". poi l'ex presidente della Camera racconta di come ha scoperto la patologia: "Per me è stata una grande sorpresa, è come un'onda anomala che arriva e ti porta via. Quindi è successo così".

#piazzapulita Laura Boldrini sulla sospensione dei brevetti sui vaccini: “In tempo di pandemia la salute deve avere la priorità su tutto, anche sui profitti delle case farmaceutiche” https://t.co/bscikuRsXg — La7 (@La7tv) May 6, 2021

Poi Laura Boldrini ha parlato di come è cambiato il suo atteggiamento: "Quell'onda ti fa scoprire le tue debolezze, le tue fragilità e tutte le priorità cambiano e molto non ha più senso". Dunque - ha continuato raccontando il suo percorso - "ho affrontato questa malattia, un tumore che non si sa da quanto tempo fosse lì". La scoperta è arrivata per caso: "Devo ringraziare una mia amica che mi ha in qualche modo forzato a fare questa visita, ho fatto una risonanza magnetica ed è uscito fuori questo problema e quindi ho fatto tutte le procedure e mi sono operata. Per fortuna non ci sono infiltrazioni".

La parlamentare del Partito Democratico descrive le settimane passate come "un'esperienza che mi ha toccato profondamente, mi ha messo anche a conoscenza di realtà che non conoscevo come quelle oncologiche. Realtà che sono sempre in bilico tra l'angoscia e la speranza". Laura Boldrini ringrazia i medici e il personale sanitario: "E' un mondo che non valorizziamo abbastanza. Il sistema sanitario pubblico è una grande risorsa. E' qualcosa su cui investire sempre di più. Spero che questa pandemia faccia capire a tutti che la salute e un bene comune ed è prioritario investire su questo".

