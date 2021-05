Piazzapulita, loggia Ungheria. Davigo: "Verbali Amara? Incompresibile mancata iscrizione nel registro degli indagati"

06 maggio 2021 a

a

a

I documenti di Amara ricevuti dal pm Storari "non erano propriamente di verbali, ma copie word di atti, per supporto alla memoria. Io gli atti originali non li ho mai visti. Storari mi ha segnalato una situazione critica e mi ha dato il materiale necessario per farmene un'opinione, dopo essersi accertato che fosse lecito. Io ho spiegato che il segreto investigativo, per espressa circolare del Csm, non è opponibile in Csm".

Csm: procuratore Brescia, 'sto acquisendo informazioni su caso Amara, a giorni apertura fascicolo'

Così l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, in un'intervista a Piazzapulita su La7. Quando li ho ricevuti, aggiunge, "ho pensato che mi sembrava incompresibile la mancata iscrizione. Non si possono fare atti di indagine se non si fa una iscrizioni. E quelle cose richiedevano indagini tempestive". Ha mai suggerito di seguire le vie formali? "Non si potevano seguire le vie formali la via formale più semplice era rivolgersi al procuratore generale, il problema era che la sede era vacante. Qualunque strada formale avrebbe comportato il disvelamento di tutta la vicenda. C'era la necessità di informare i componenti del Comitato di presidenza, perché questo dicono le circolari, in maniera diretta e sicura", conclude. "Sono assolutamente abituato" a stare sul banco degli imputati. Così l'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo. "Quando mi occupavo delle indagini su Mani Pulite venivo denunciato una volta alla settimana - spiega - Ero arrivato ad avere 36 procedimenti penali aperti davanti alla procura di Brescia, quindi non fa nessuna impressione".

La Procura indaga su una presunta loggia segreta

Intanto il pm milanese Paolo Storari è pronto a riferire davanti ai pm romani che indagano sulla vicenda dei verbali secretati dell'avvocato Piero Amara. Sabato mattina, 8 maggio, alle 11 il magistrato, assistito dall'avvocato Paolo Dalla Sala, sarà ascoltato in Procura a Roma e ripercorrerà tutti passaggi della vicenda che lo ha portato a consegnare i verbali, secretati, all'allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo per "autotutelarsi" dall'inerzia con cui i vertici della Procura di Milano stavano indagando sulle rivelazioni del legale, inclusa l'esistenza della loggia coperta Ungheria. Proprio quei verbali, a partire da ottobre 2020, sono stati inviati a tre quotidiani - in forma cartacea - dalla ex segretaria di Davigo al Csm, Marcella Contraffato. La funzionaria, che è stata sospesa, è indagata per calunnia. Storari, invece, per rivelazione di segreto d'ufficio. In parallelo anche la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo sulla stessa ipotesi di reato. L'interrogatorio del pm Storari davanti ai magistrati della Capitale potrebbe sciogliere proprio il nodo della competenza territoriale tra le procure di Roma e Brescia che, come è emerso, sarebbe competente se lo scambio di documenti tra il pm milanese e l'ex consigliere del Csm fosse avvenuto a Milano durante il primo lockdown.

Davigo, occhio alla rivoluzione. Stavolta è contro...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.