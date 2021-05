Decreto sostegni bis, le novità su Imu, sfratti e voucher palestre. Ai genitori separati sino a 800 euro al mese

04 maggio 2021 a

Proroghe e slittamenti per sfratti, tasse, fringe benefit, voucher e biglietti per spettacoli all’aperto. Ma anche misure ad hoc per le famiglie, tra cui un assegno per le famiglie separate in difficoltà e la decisione di dichiarare impignorabile il reddito di cittadinanza. E ancora, agevolazioni per i settori che hanno sofferto di più a causa della crisi economica scatenata dal Coronavirus, come quello della cultura, o per le città, come quelle d’arte. Il Decreto sostegni bis si prepara ad approdare nell’aula di palazzo Madama, mentre il governo sta già preparando il maxiemendamento, che dovrebbe contenere tutte le novità approvate dalle commissioni, su cui porrà la fiducia entro giovedì. Dopo l’esame del Senato il dl sostegni passerà alla Camera per la seconda lettura.

Tra le novità la nascita di un fondo da 10 milioni di euro per il 2021 per i genitori separati e divorziati che, a causa del Covid, hanno perso il lavoro, ridotto o cessato la loro attività lavorativa per assicurare la continuità dell’assegno di mantenimento. L’importo massimo sarà di 800 euro mensili. Poi l'esenzione Irpef sui canoni di locazione non percepiti. Il pagamento dell’Irap da parte delle imprese viene rinviato al 30 settembre mentre c'è lo stop al pagamento della rata Imu di giugno per i beneficiari dei ristori e l’esenzione dal pagamento del canone Rai per bar, pub e ristoranti. La possibilità di utilizzare i biglietti acquistati per vedere gli spettacoli dal vivo passa da 18 mesi a 36 mesi. La proposta di modifica stabilisce che "relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell’emergenza Covid, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore" del decreto legge sostegni, rimangono validi fino a 3 anni "a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023".

E ancora, la possibilità di utilizzare i voucher vacanze passa da 18 mesi a 2 anni. La proposta di modifica stabilisce, inoltre, che "con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggi, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa". Via libera alla proroga degli sfratti, ma solo per i casi collegati all’emergenza Covid. Per tutti gli altri lo sblocco è previsto a partire dal 30 giugno. La norma stabilisce che i proprietari degli immobili potranno tornare in possesso delle loro case a partire dal luglio, se il rilascio è stato ordinato prima del 28 febbraio 2020. Mentre per gli atti di sfratto successivi, fino al 30 settembre 2020, il blocco rimane fino al 30 settembre. Mentre per chi ha ricevuto è stato sfrattato tra il primo ottobre 2020 e il 30 giugno 2021 la proroga è prevista fino al 31 dicembre 2021. I voucher che le palestre rilasciano ai clienti, a causa delle chiusure, dovranno essere utilizzati entro sei mesi dalla fine della pandemia.

