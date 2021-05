Cartabianca divisa tra il Covid e il caso Fedez

04 maggio 2021 a

Cartabianca torna puntuale su Rai 3, stasera martedì 4 maggio, come sempre a partire dalle ore 21.20. Nel talk condotto da Bianca Berlinguer, focus sui principali argomenti di attualità, ovviamente a partire dalla diffusione del Covid e dalla campagna vaccinale, considerata fondamentale per contenere il virus. Saranno analizzati gli ultimi dati della pandemia, ma soprattutto della somministrazione. Il Paese quando potrà pensare di aver sviluppato l'immunità di gregge? Quando inizieranno le inoculazioni ai ragazzi che frequentano la scuola? E' possibile che Astrazeneca venga somministrato indipendentemente dall'età del cittadino? E' probabile anche un'analisi su come si sta diffondendo il virus nel resto del mondo, a partire dall'India, Paese in condizioni drammatiche.

Nella puntata di questa sera di Cartabianca, non si parlerà soltanto del Covid. Sicuramente verrà affrontato anche il caso Fedez. Dopo le dichiarazioni dell'artista dal palcoscenico della festa del Primo Maggio e la pubblicazione della telefonata di fuoco che ha avuto con i dirigenti della Rai. Le polemiche sono ancora al centro dell'attenzione, così come la proposta della legge Zan. Secondo il deputato del Partito Democratico, Alessandro Zan, la società è più avanti della politica. I temi saranno toccati stasera, così come quello dell'indipendenza o meno della Rai proprio dalla classe politica che da sempre mette le mani sulla televisione di Stato.

Come al solito anche nella puntata di questa sera, numerosi e autorevoli gli ospiti di Bianca Berlinguer che saranno ufficializzati soltanto quando mancheranno pochi minuti dall'inizio (in aggiornamento).

