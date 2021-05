A Le Iene la drammatica storia di Barbara e lo scherzo a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

04 maggio 2021 a

Intensa puntata de Le Iene, stasera 4 maggio, su Italia 1. Come tutti i martedì, anche oggi programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Inizio alle ore 21.15 per una delle trasmissioni più amate del gruppo Mediaset che va in onda da settembre 1997. Ovviamente non mancheranno le irriverenti voci degli scatenati della Gialappa’s Band. Cosa prevede la puntata di questa sera? Come al solito programma molto intenso. Giulio Golia tornerà a parlare del caso Vannini. La sentenza della Cassazione sul processo per la morte di Marco ha finalmente chiuso quello che inizialmente sembrava un giallo e che ha visto stabilire tutti i colpevoli. Le Iene tornano su una vicenda che hanno sempre seguito da vicino.

Veronica Ruggeri racconterà la storia di Barbara. Si tratta di una donna che ha contratto l'Aids nel 1989 dopo aver subito le violenze da parte di un uomo che era il suo fidanzato. Il viso è stato danneggiato da uno dei medicinali per la cura dell'Hiv. Nel 2020 la donna si è rivolta ad un chirurgo plastico che ha proposto iniezioni di un materiale riempitivo di sua invenzione. Filler che non poteva essere assorbito e che le ha provocato orribili cicatrici. Una storia davvero drammatica per Veronica.

Durante la puntata spazio anche al manager e scrittore Guido Brera e a Stefano, il 26enne che è scappato dalla guerra in Costa d'Avorio. Hanno trascorso una giornata insieme per raccontare il complesso e difficile lavoro dei rider che consegnano cibo a domicilio. Non manca lo scherzo. E' protagonista in maniera inconsapevole una delle coppie del Grande Fratello Vip, composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dopo essere usciti dalla casa, i due hanno iniziato a convivere. Nicolò De Devitiis mette a dura prova il loro amore grazie alla complicità di una conduttrice che fa credere alla ragazza di essere interessata proprio ad Andrea. Come andrà a finire?

