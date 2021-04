Dritto e rovescio, Salvini: "Perché non abbiamo votato contro Speranza? Le emozioni inutili non ci interessano" | Video

29 aprile 2021 a

"Perché non abbiamo votato contro Speranza? Perché non ci interessano le emozioni inutili". Così Matteo Salvini ospite di Dritto e Rovescio giovedì 29 aprile su Rete 4 ha risposto alle domande del conduttore Paolo Del Debbio che ha provato a stuzzicare il leader della Lega sul tema che sta animando il dibattito all'interno del centrodestra di governo e di quello, Fratelli d'Italia, all'opposizione. "Gli italiani ci chiedono fatti non polemiche, quindi grazie al fatto che la Lega è al governo abbiamo convinto, non dico costretto, tutta la maggioranza di governo compreso Pd e M5s a impegnarsi a riaprire diverse attività già da aprile. Se uno la mattina può andare a prendere il caffè al bar al tavolino all'aperto o a prendersi la pizza la sera è grazie alla nostra impuntatura", ha poi aggiunto.

La domanda del nostro Paolo Del Debbio per @matteosalvinimi pic.twitter.com/5NHMUIR5Md — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 29, 2021

Salvini ha svelato poi quali saranno le sue richieste per i prossimi giorni: "L'obiettivo è riaprire tutto entro maggio e togliere il coprifuoco". I dati secondo il leader della Lega relativamente all'epidemia sono confortanti: "Negli ultimi 10 giorni sono usciti dagli ospedali 4.000 italiani, 600 letti di terapia intensiva si sono liberati, diminuiscono i contagi, i vaccini aumentano. Se diminuiscono i contagi e aumentano i vaccinati e i guariti, riaprire è un dovere.

"Penso e spero che dall'inizio di Maggio si torni a lavorare e a sorridere"@matteosalvinimi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/8VOn8lXHh6 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 29, 2021

"Spero che che dall'inizio di Maggio si torni a lavorare e a sorridere", ha ripetuto Salvini che ha anticipato anche che si sta lavorando per "bloccare l'invio delle cartelle esattoriali previsto per maggio. Sarebbe stato una follia far coincidere il 1 maggio. la festa del lavoro, con alcuni locali chiusi ma l'Agenzia delle entrate inviava cartelle esattoriali". Il leader della Lega su questo punto è stato netto: "Per quanto ci riguarda fino all'estate non se ne parla". Insomma la Lega continua a battere sul tasto delle riaperture cercando di indirizzare in questo senso l'azione del governo.

