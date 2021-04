Giorgia Meloni boccia il governo Draghi: "Era meglio quello di Conte. Le riaperture? Una farsa" | Video

28 aprile 2021 a

"Qui non è stato riaperto proprio niente. Quelle autorizzate non possono essere definire riaperture, è una farsa". L'ha dichiarato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia durante Zona Bianca (il talk di Rete 4) nella puntata di mercoledì 28 aprile. Dura la posizione di Meloni: "La gran parte dei bar e dei ristoranti non ha uno spazio esterno. Quei pochi che lo hanno devono avere la fortuna di poter contare su un clima che li sostenga, visto che in alcuni territori fa ancora freddo e diventa impossibile frequentare i locali. In tutto questo, inoltre, c'è la spada di Damocle del coprifuoco che con spazi compressi, impedisce di organizzare due turni serali".

Ma quello dei bar e dei ristoranti non è il solo dramma secondo Meloni: "Le palestre fanno parte di una delle categorie più colpite ed è assolutamente senza senso. Continuo a cercare di far ragionare il governo sulla materia dello sport. Mi sembrava che eravamo tutti d'accordo sul fatto che praticare sport faccia bene, ma fa bene anche in tema di contrasto alla pandemia visto che migliore è il tuo stile di vita e più forte è il sistema immunitario e quindi meno possibilità hai di contrarre il Covid. Le gran parte di attività all'interno di una palestra si possono fare stando distanziati". Secondo Meloni ci sono anche il mondo dello spettacolo e quello del wedding che soffrono: "Io la continuo a pensare sempre nella stessa maniera: invece di fare le cose facili e chiudere una parte delle attività, il governo deve dare protocolli di comportamento".

Le scelte del governo rispondono a criteri ideologici? Secondo Meloni l'esecutivo "ha fatto le cose più facili perché non in grado di quelle difficili. L'esecutivo ha scaricato le sue inefficienze su chi non poteva difendersi". Durissimo il giudizio sul governo Draghi: "E' peggio di quello di Conte. Lo scorso anno il governo dopo il lockdown il 18 ha riaperto i ristoranti a pranzo e a cena, all'interno e all'esterno e non c'era il coprifuoco. Il governo Draghi prevede di riaprire i ristoranti all'interno forse il primo di giugno e inoltre c'è il coprifuoco. Le palestre il governo Conte le ha riaperte il 25 maggio, quello Draghi pensa di non farlo prima di giugno". Clicca qui per il video dell'intervento di Giorgia Meloni a Zona Bianca.

