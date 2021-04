Cartabianca, temi e ospiti di stasera martedì 27 aprile 2021 su Rai3: da Bonaccini a Pregliasco

27 aprile 2021 a

Cartabianca torna stasera, martedì 27 aprile 2021 su Rai3 in prima serata alle ore 21.20. A meno die due ore dall'inizio della trasmissione, sono stati resi noti gli ospiti di Bianca Berlinguer attraverso i canali social del programma.

Cartabianca, Galli e Briatore fra gli ospiti di Bianca Berlinguer su Rai3

Ad approfondire i temi di attualità di questi giorni, saranno in questa puntata Stefano Bonaccini, Presidente Emilia-Romagna - Partito Democratico, Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia, Debora Serracchiani, Partito Democratico, Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario Istituto Galeazzi di Milano, Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato Gruppo misto, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano, Mia Ceran, conduttrice Quelli che il calcio, Alessandro De Angelis, vicedirettore Huffington Post , Costantino della Gherardesca, conduttore tv, Vladimir Luxuria, Jean Pierre Moreno, attivista LGBT+, Antonello Colonna, chef, Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR, Enrico Lucci.

A Cartabianca il confronto tra vaccini: c'è davvero differenza di sicurezza?

Quanto a Stefano Bonaccini, oggi è stato sollecitato a intervenire soprattutto sul tema del coprifuoco. La parola "coprifuoco andrebbe abolita perchè ricorda le guerre e per quanto sia un fatto tragico quello che stiamo vivendo io starei attento all’uso delle parole", ha affermato il presidente della Regione Emilia-Romagna ospite questo pomeriggio di Tagadà su La7. "22, 23, mezzanotte non è che cambia molto dal punto di vista epidemiologico perchè si è all’aperto. Eviterei di fare una guerra di religione", ha sottolineato il presidente. Quanto alle prime riaperture per Bonaccini "è un bellissimo segnale per tutto il settore della cultura come cinema e musei e spettacoli dal vivo. Da ieri - ha spiegato Bonaccini - alcune attività hanno riaperto, altre ci vorrà ancora un pò di tempo e per altre bisognerà seguire l’andamento epidemiologico per evitare ricadute che non ci possiamo permettere". Il tema del coprifuoco sarà sicuramente fra quelli che verranno dibattuti nel corso della trasmissione di questa sera condotta da Bianca Berlinguer.

Cartabianca, Bianca Berlinguer intervista Malika Chalhy

