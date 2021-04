Pier Ferdinando Casini, due matrimoni e quattro figli: Caterina e Francesco da Azzurra Caltagirone

26 aprile 2021 a

a

a

Pier Ferdinando Casini è il decano della politica italiana, ormai da oltre trent'anni. E' infatti entrato per la prima volta in Parlamento nel lontano 1983, Casini ha ricoperto ruoli importanti, tra cui quello di presidente della Camera dei Deputati. Casini è nato a Bologna il 3 dicembre del 1955 (sotto il segno del Sagittario). Figlio di un professore di Lettere politicamente attivo nella Democrazia Cristiana e di una bibliotecaria, Casini è il maggiore di quattro figli, avendo anche due sorelle e un fratello.

Casini premier, il retroscena che fa tremare la maggioranza. Frase rubata a due onorevoli

Subito dopo aver ottenuto la laurea in Giurisprudenza, Casini è entrato nella Dc. In seguito a Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica, Casini ha fondato il partito di centro Udc e, fra l’altro, ha ricoperto il prestigioso ruolo di Presidente della Camera dei Deputati. Per quanto riguarda la vita politica, Casini è stato sposato una prima volta con Roberta Lubich, da cui ha avuto le figlie Benedetta e Maria Carolina, mentre nel 2007 è convolato a (seconde) nozze con Azzurra Caltagirone, figlia del noto imprenditore, da cui ha avuto i piccoli Caterina e Francesco.

Covid, Casini annuncia la positività a L'Aria che tira: "A mia madre ho detto di stare serena, l'erba cattiva non muore mai"

Anche questo matrimonio però è finito in una separazione che, fra l’altro, per via delle note posizioni in favore della famiglia tradizionale in passato esternate dal leader centrista, non ha mancato di suscitare qualche polemica e reazioni neanche troppo velatamente ironiche. Qualche tempo fa Casini è stato fotografato al mare in atteggiamenti affettuosi con una giovane ragazza di origini sudamericane, ma al momento sembra essere single. L'ex presidente della Camera dei Deputati è ospite lunedì 26 aprile a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda appunto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. In apertura di puntata è previsto l'omaggio a Milva, la cantante morta pochi giorni fa.

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone: in apertura l'omaggio a Milva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.