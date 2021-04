Grillo, il figlio Ciro: "Non voglio parlare". Tace anche la moglie Parvin Tadjik | Video

26 aprile 2021 a

Ciro Grillo e la mamma Parvin Tadjik, figlio e moglie del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, non rispondono davanti alle telecamere e accelerano per cercare di allontanarsi. A coglierli di sorpresa è stata Non è l'Arena che ha poi mandato in onda le immagini nel corso della puntata di domenica 25 aprile. La giornalista li ha aspettati ovviamente per chiedere la loro opinione dopo il duro video pubblicato sui social da Beppe Grillo in merito alla vicenda del figlio, indagato insieme ad altri tre amici per il presunto stupro di gruppo di una ragazza, avvenuto due anni fa.

Ciro Grillo è stato intercettato dalla giornalista Francesca Carrarini che lo è andata a cercare a Genova nella palestra dove si allena. Lei: "Sei Ciro Grillo?". Lui è stato netto: "Lo sai benissimo con chi stai parlando". Lei: "Volevo solo chiederti del video che ha pubblicato tuo padre". Ma Ciro Grillo non si è fermato, ha tirato dritto e ribadito: "Non do dichiarazioni, arrivederci". La giornalista ha insistito ancora e lui ripetuto: "Non do nessun commento. Non rilascio dichiarazioni". Clicca qui per vedere il video.

Nemmeno Parvin Tadjik ha voluto rilasciare dichiarazioni. E' stata attesa davanti a un supermercato, ma la mamma del giovane indagato per violenza sessuale di gruppo ha preferito tacere. Nei giorni scorsi aveva replicato su Facebook a Maria Elena Boschi, dopo la dura presa di posizione dell'ex ministra sul video di Beppe Grillo. Boschi aveva ricordato come erano stati trattati i genitori quando erano alle prese con i problemi con la giustizia, poi archiviati. Senza entrare nel merito del caso della presunta violenza di gruppo, aveva ribadito che i magistrati vanno lasciati lavorare e non attaccati frontalmente. Parvin Tadjik aveva scritto nel profilo della parlamentare che "c'è un video che testimonia l'innocenza di ragazzi, dove si vede che lei è consenziente. La data della denuncia è solo un particolare".

