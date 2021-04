Recovery, il rimpianto di Salvini: "Manca il Ponte sullo Stretto"

26 aprile 2021 a

Matteo Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina: "Farebbe parlare dell’Italia in tutto il mondo, assorbirebbe l’acciaio dell’Ilva per quattro anni e darebbe 50mila posti di lavoro", ha detto il leader della Lega, sottolineando che avrebbe voluto nel piano del recovery italiano il progetto per il ponte tra Calabria e Sicilia. "Sul Pnrr abbiamo dato il nostro contributo per sbloccare molte infrastrutture ferme, per la Lega bisogna sbloccare, allegate al Recovery ci sono molte riforme a partire da quella fiscale, poi ci sono giustizia e la sburocratizzazione", ha aggiunto.

"Nel piano per noi della Lega manca qualcosa, come il Ponte sullo Stretto - ha proseguito Salvini -. Sarebbe un’opera che farebbe parlare dell’Italia in tutto il mondo". Salvini ha quindi risposto a Enrico Letta, che ha richiamato la Lega sul suo appoggio al governo: "Se la Lega vuole restare fuori lo dica", aveva affermato il segretario del Pd. "Lega fuori dal governo? Ho tutta l’intenzione di stare dentro, per le nostre idee e le nostre battaglie, qualcuno ci vorrebbe fuori, come il Pd di Letta - ha dichiarato a Rtl 102.5 -. Basta che Letta non provochi continuamente, come sta facendo a partire dallo ius soli. Letta - ha aggiunto il leader della Lega - può firmare il nostro appello per fermare il coprifuoco". Infine Salvini ha parlato ancora sul caso Grillo, con il figlio accusato di stupro: "Il video di Grillo? Non l’ho capito, non ho capito i suoi atteggiamenti, non commento quanto ha detto da padre", le sue parole.

"Quello che mi ha fatto inorridire dal punto di vista politico è il fatto che abbia messo sul banco degli imputati una ragazza che ha denunciato una violenza otto giorni dopo - ha sottolineato -. Ha mancato di rispetto a milioni di donne, io non lo avrei fatto". Infine si è sbilanciato sulle amministrative di Milano: "Mi piacerebbe che Albertini tornasse sindaco di Milano - ha detto -. Il centrodestra sarà compatto".

