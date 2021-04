Selena Gomez, brutta figura: chiede all'Italia di donare i vaccini che non ci sono

Pietro De Leo 25 aprile 2021 a

a

a

Quando le cause di primissima attenzione si intrecciano con la smania di “impegno” dei vipponi del jet set internazionale le conseguenze possono essere due. O c’è un disastroso effetto-passerella, come quello patito da Richard Gere che un bel giorno ebbe la pensata di salire su una nave ong impegnata sul Mediterraneo. Oppure c’è l’effetto-pernacchia, ed è il caso della popstar Selena Gomez. Ebbene, ella ha rivolto una serie di tweet ad alcuni capi di Stato e di governo con la richiesta di donare le dosi extra di vaccino anti Covid a chi ne ha più bisogno. Tra i leader cui ha indirizzato il suo appello c’è anche Mario Draghi, “taggando” nel tweet direttamente Palazzo Chigi. La valanga di risposte che è arrivata è alquanto esilarante, segno di quello spirito tutto italiano allo sberleffo che, però, manifesta una sano realismo.

Selena Gomez scrive a Draghi sui vaccini: la richiesta al premier italiano

“Ma manco noi abbiamo i vaccini”, risponde un utente. “We have nemmeno for us”, twitta un altro ricorrendo all’italiano maccheronico. Un altro ancora ironizza: “un’altra uscita stonata come la tua interpretazione in ogni canzone”. Poi c’è chi prova a tradurre dei motti italiani sempre in inglese domestico, sperando che funzioni: “we dont’ even have eyes to cry”, non abbiamo gli occhi per piangere scrive uno. “There is no tripe for cats”, sorry, fa notare un altro. Tra le repliche, peraltro, anche Giulia Salemi. Conduttrice di alcuni programmi, reduce della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è lapidaria: “hy seli…credo tu sia informata male. Qui in Italia non avanza nulla anzi se proprio te lo devo dire in napoletano “stamm inguaiati”.

Locatelli: "A metà maggio vedremo l'impatto delle riaperture. Cts consultato sul coprifuoco"

Insomma, appello respinto a furor di popolo, con perdite. E dietro la giostra delle freddure, però, c’è la concreta verità delle difficoltà nell’approvvigionamento delle dosi, che sin da subito ha costituito uno dei grandi freni alla campagna vaccinale europea. Proprio su questo punto, peraltro, il Presidente del Consiglio Mario Draghi era stato chiarissimo nel primo consiglio europeo cui aveva partecipato. Il premier aveva espresso, più o meno, questo concetto: sarebbe ben difficile spiegare ai cittadini europei la donazione ai paesi in via di sviluppo mentre la vaccinazione qui da noi va a rilento. Sono passati due mesi da allora, il trend delle somministrazioni è migliorato ma non ha ancora raggiunto la quota obiettivo di mezzo milione di iniezioni al giorno. Ma spesso, com’è noto, gli alfieri del jet set che si donano alle buone cause non badano tanto ai particolari.

No Vax, insulti shock in memoria di Milva: "Il vaccino ti ha fatto bene". "Si è ammazzata con le sue mani"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.