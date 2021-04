Mezz'ora in più, oggi su Rai 3 ospiti di Lucia Annunziata sono Enrico Letta e Franco Locatelli

25 aprile 2021 a

Nuovo appuntamento oggi, domenica 25 aprile, con Mezz'ora in più di Lucia Annunziata. Ecco gli ospiti della puntata in onda su Rai 3 a partire dalle ore 14.30. In studio con la conduttrice ci saranno il segretario del Pd ed ex premier Enrico Letta e il presidente del comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli.

Nella puntata di oggi Lucia Annunziata e Antonio Di Bella affronteranno temi importanti come la dialettica interna alla maggioranza di governo tra Recovery Plan e decreto riaperture; il 25 aprile, la storia della Resistenza e il rischio di nuove derive autoritarie; i primi 100 giorni di presidenza di Joe Biden e la Germania alle prese con la fine dell’era Merkel. Insieme agli ospiti ci saranno anche i giornalisti Gad Lerner, Anne Applebaun e Tonia Mastrobuoni. Nel corso della puntata, inoltre, sarà trasmessa anche una testimonianza della staffetta partigiana Mirella Alloisio. Al centro della puntata, quindi, come sempre, temi di politica interna e internazionale. Su tutti il Pnrr, che ha ricevuto il disco verde da Bruxelles, malgrado di fatto ancora non sia approdato in parlamento per la discussione. Poi, come detto, focus sugli Stati Uniti e sulla Germania, oltre all'immancabile passaggio e doverosa commemorazione del 25 aprile, festa della liberazione.

Nella stessa fascia oraria primo pomeridiana, sulle altre reti Rai, c'è Domenica In sul primo canale con gli ospiti di Mara Venier. In studio ci saranno il ministro della saute, Roberto Speranza; Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone; l'attrice Claudia Pandolfi, la showgirl Elisabetta Gregoraci e la compagna di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales. Ospiti dal mondo della musica a Quelli che il calcio, con Max Pezzali e Federico Rossi. Più tardi, a partire dalle ore 17.20, al centro della puntata di Da Noi a ruota Libera di Monica Fialdini ci sarà invece Gigi D'Alessio e un'intervista a Carlo Conti.

