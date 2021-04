25 aprile, Mattarella rende omaggio all'altare della Patria con il premier Draghi, Fico e Casellati

25 aprile 2021 a

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro nella prima mattina di oggi, 25 aprile, festa della liberazione.

Ad accompagnarlo i presidenti del Senato e della Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico; il premier Mario Draghi; il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio; il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il capo di stato maggiore della difesa, Enzo Vecciarelli. Lo scorso anno, a causa del lockdown, la cerimonia non si svolse e il Capo dello Stato si recò da solo all’Altare della Patria, per ricordare comunque l’anniversario. A concludere la celebrazione di questa mattina il passaggio delle Frecce Tricolori. In seguito, il capo dello Stato si è recato a sorpresa al Quadraro, per deporre una corona di allora in piazza dei Tribuni. Proprio in quella piazza si svolse una delle pagine più tristi e poco ricordate della storia di Liberazione, e Mattarella ha voluto commemorare quell’episodio deponendo una corona di alloro davanti al monumento, che ricorda il rastrellamento e la deportazione di molti abitanti del quartiere.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, andrà invece al Museo storico della Liberazione di via Tasso. Insieme al ministro della Cultura, Dario Franceschini, e accompagnato dal presidente del Museo, Antonio Parisella, il premier visiterà i tre piani dell’edificio. In particolare vedrà la sede del Servizio e della Polizia di sicurezza tedeschi; la cella dove furono tenuti prigionieri Giuliano Vassalli e il tenente Arrigo Paladini e dove si trovano le testimonianze documentali dei prigionieri detenuti a via Tasso e uccisi alle Fosse Ardeatine e a Forte Bravetta e quelle del carcere di via Tasso. Al termine della visita Draghi ascolterà la testimonianza di Modestino De Angelis, figlio di Gerardo De Angelis imprigionato a via Tasso e poi ucciso alle Fosse Ardeatine. Quindi terrà un intervento e, prima di lasciare il Museo, firmerà il libro d’Onore.

