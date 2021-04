Recovery plan, alle 10 il consiglio dei ministri: malumori tra i partiti. Tutti i nodi

24 aprile 2021 a

a

a

E' previsto questa mattina alle 10 il consiglio dei ministri dedicato alla presentazione del Recovery Plan, meglio noto come Pnrr. La seduta, inizialmente prevista per ieri alle 17, è stata posticipata a seguito dei malumori tra i partiti di maggioranza. Secondo indiscrezioni, infatti, ci sarebbe del malcontento diffuso nei ministeri per come è stato portato avanti il percorso sul Recovery plan.

Pensioni, Quota 100 addio. Scompare dal Recovery plan, stop a fine anno

Secondo quanto apprende LaPresse, il rinvio del Consiglio dei ministri sarebbe proprio l’effetto delle lamentele arrivate dai diversi dicasteri, che in alcuni casi hanno ricevuto la bozza dopo le indiscrezioni uscite sui media. "Praticamente non c’è stato tempo di guardare i testi", spiega una fonte di maggioranza. Sottolineando anche la mancanza di alcuni punti chiave che pure erano stati sottolineati durante il giro di ricognizione con i partiti e le parti sociali compiuto dal premier, Mario Draghi, assieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco. "Non si capisce se il Superbonus c’è o non c’è, se è stato spacchettato e spalmato sul fondo integrativo", aggiunge la fonte. Il malessere sarebbe comune alle forze che sostengono il governo: dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia, dal Pd a Iv, alla Lega, che già ha mostrato segni di insofferenza sul calendario delle riaperture e sull’orario del coprifuoco.

Superbonus 110%, proroga fino al 2023 nella bozza del Recovery plan

Inoltre, un altro punto che ha suscitato i malumori della maggioranza riguarda la cabina di regia che dovrà controllare i passaggi chiave del Recovery, i cui dettagli non sono stati ancora chiariti. Tra gli altri nodi quello legato alle risorse per il cashback, che forze di minoranza - come Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni - vorrebbero dirottare altrove. Ma anche la riforma fiscale e quella del pubblica amministrazione sono oggetto di dibattito. Resta anche da definire in maniera compiuta la quota di risorse di competenza delle regioni, che nei giorni scorsi hanno inviato a Roma i progetti di competenza territoriale.

Salvini tuona ancora contro il governo: "Sulla scuola disatteso l'accordo con gli enti locali"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.