25 aprile, polemiche tra Anpi e Salvini: "Speriamo che tutti rispettino le misure". I partigiani: "Per la liberazione ricorda che c'è il coprifuoco"

22 aprile 2021 a

a

a

Polemiche in vista delle celebrazioni del 25 aprile, giorno della liberazione. Lo scontro si è consumato tra Matteo Salvini e l'Anpi, che ha commentato le dichiarazioni dell'ex ministro dell'Interno. Nel primo pomeriggio, infatti, il leader della Lega aveva detto: "La festa di Liberazione? È domenica e sto con i figli, festeggio con loro...".

Salvini tuona ancora contro il governo: "Sulla scuola disatteso l'accordo con gli enti locali"

Interpellato dall’AdnKronos, Matteo Salvini spiega: "Quest’anno c’è il coprifuoco, ci sono le chiusure, starò con in figli, vado con loro al parco giochi, se posso", ha aggiunto il leader della Lega, ricordando le polemiche dello scorso anno, per le manifestazioni non autorizzate in alcune piazze, nonostante il lockdown. "Ora c’è il coprifuoco, speriamo che tutti rispettino la legge", ricorda ancora Salvini. Immediata la presa di posizione dell'associazione partigiani. "Credo che il senatore Salvini funzioni a corrente alternata. Un giorno sostiene che bisogna aprire tutto, il giorno successivo, vedi caso il 25 aprile, che c’è il coprifuoco". Il presidente nazionale dell’Associazione nazionale partigiani, Gianfranco Pagliarulo, interpellato dalla stessa agenzia di stampa, replica così al leader della Lega, che in vista del 25 aprile ha espresso l’auspicio che tutti rispettino le misure anti covid.

Riaperture e coprifuoco, Salvini: "Non votiamo i provvedimenti a scatola chiusa"

"Speriamo anche noi che tutti rispettino la legge, come non sempre è avvenuto in passato proprio da parte del senatore Salvini che in alcuni casi non ha ostentatamente indossato la mascherina", sottolinea Pagliariulo. "Gli ricordo che il 25 aprile è festa nazionale per decreto luogotenenziale del 1946, perfezionato dalla legge del 260 del 27 maggio 1949. La ricorrenza sarà celebrata, con le necessarie restrizioni legate alla pandemia, in tutte le città d’Italia dalle istituzioni e dall’Anpi, e in primo luogo dal presidente della Repubblica con una cerimonia ufficiale al Quirinale alla quale parteciperà anche il vicepresidente nazionale dell’Anpi Emilio Ricci", sottolinea Pagliarulo.

Nuovo decreto, battaglia sul coprifuoco. Le Regioni chiedono di arrivare sino alle 23

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.