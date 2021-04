Draghi conferma il coprifuoco alle 22, Lega pronta a non votare il Decreto legge

21 aprile 2021 a

Il governo non è intenzionato ad ascoltare la proposta delle Regioni: il coprifuoco non verrà posticipato alle ore 23, ma verrà mantenuto alle 22. E' quanto emerge dalla riunione tra il premier Mario Draghi e i ministri. La Lega avrebbe però annunciato che si asterrà nel voto del Decreto legge. Il ministro Garavaglia, inoltre, ha sottolineato che potrebbe anticipare l'apertura delle fiere e dei parchi. Sulle riaperture, inoltre, il ministro Giorgetti ha sottolineato che il governo sta pensando ad un green pass italiano che consenta l'ingresso degli stranieri, una scelta per aiutare la stagione turistica.

