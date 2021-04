Comandante Marcos, il misterioso Achille Lauri tra camorra, servizi segreti e ragazze scomparse

21 aprile 2021 a

L'attenzione di Chi l'ha visto? si focalizza di nuovo su quello che viene chiamato il comandante Marcos. E' stato lui a riaccompagnare a casa in auto la minorenne che si era allontanata da una struttura. E ad attenderlo c'era anche Giuseppe Pizzo, inviato della trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, per capire chi sia realmente questo uomo e cosa c'entri con le minorenni che si allontanano oppure spariscono. Il servizio è annunciato per la puntata di stasera, mercoledì 21 aprile. Il programma si era imbattuto con Marcos casualmente, proprio durante la ricerca della minorenne e lo aveva già intervistato.

Lui sostiene di essere in contatto con molte delle ragazze che scompaiono. Dichiara di aver lavorato con i servizi segreti e non è chiaro quanto ci sia di vero nelle sue parole. Nell'ultimo caso è stato lui stesso a raccontare che la ragazzina lo aveva contattato attraverso il suo profilo, scrivendogli su Messenger e chiedendogli aiuto. Da quel momento, secondo, lui sarebbero iniziati i rapporti telefonici. Il comandante Marcos ha anche spiegato che i racconti sono stati allucinanti e che lui l'ha spinta ad aprirsi. Ma ha aggiunto di aver aiutato centinaia di ragazze. Difficile capire perché si rivolgano proprio a lui, se abbia davvero lavorato per i servizi segreti. L'ultimo caso è molto particolare perché un video della giovane fuggita dalla comunità era stato inviato proprio da Marcos. La ragazzina sosteneva di stare benissimo, di essere fuggita dopo i continui abusi e che si sarebbe di nuovo fatta viva con la famiglia.

Una vicenda che ricorda quella di un'altra minorenne, anche lei fuggita dalla stessa comunità e pure nel suo caso era stato uno sconosciuto a inviare un video alla mamma: il comandante Marcos. C'è chi sostiene che faccia parte di una squadra internazionale che si interessa proprio di bambini e di contrabbando degli organi. Ma Chi l'ha visto? ha scoperto che il suo vero nome è Achille Lauri, originario della Campania, che avrebbe avuto anche un passato nell’organizzazione camorristica della Nuova Famiglia, anche se lui sostiene che era un infiltrato. E' davvero un ex agente segreto che poi ha partecipato a numerose missioni per liberare bambini?

