DiMartedì, la campagna vaccinale e la ripartenza al centro della puntata

Il vaccino Johnson&Johnson ha ottenuto il via libera dall'Agenzia europea del farmaco e nelle prossime ore avrà anche quello dell'italiana Aifa. Nel nostro Paese il vaccino sarà somministrato soltanto agli over 60. Sarà uno degli argomenti della puntata di questa sera, martedì 20 aprile, di DiMartedì, il talk di La7 condotto da Giovanni Floris. La campagna vaccinale è ormai diventata uno dei temi principali del programma, considerato che è ritenuta determinante per cercare di contenere il Covid e, soprattutto, provare a sviluppare l'immunità di gregge. Gli scienziati e gli esperti ospiti di Floris spiegheranno quali sono i vantaggi di un ulteriore vaccino approvato, cosa può accadere nei prossimi mesi e quali precauzioni devono essere prese. E' giusta la scelta di limitare il farmaco soltanto agli italiani con più di 60 anni?

Il confronto sul vaccino prenderà in considerazione anche le indicazioni che sono state date nella giornata di oggi alle regioni da parte del commissario straordinario Francesco Figliuolo: ha indicato le somministrazioni minime dal punto di vista giornaliero e settimanale. I territori, dunque, sono tutti chiamati ad accelerare per arrivare all'obiettivo nazionale di mezzo milione di inoculazioni al giorno. E' considerato decisivo per cercare di far uscire il Paese da una situazione drammatica che vive ormai da 14 mesi.

Naturalmente la camapgna vaccinale non sarà l'unico tema della puntata. Alla luce della ripartenza, ipotizzata dal governo annunciando la diminuzione delle restrizioni, durante DiMartedì si tornerà a ragionare sulle difficoltà delle categorie economiche, ma anche sui rischi che si possono correre sbagliando i tempi. L'Italia sta anticipando troppo? Oppure il Paese ha davvero il grande bisogno di ricominciare a vivere senza quei divieti che molti considerano esagerati? La protesta di ristoratori e commercianti ha lasciato il segno? Come sempre anche nella puntata di questa sera numerosi e autorevoli ospiti.

