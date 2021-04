Vaccino Johnson & Johnson, in Italia sarà somministrato agli over 60

20 aprile 2021 a

Dopo il via libera arrivato dall'Agenzia europea per il farmaco, anche l'Italia è pronta a dare l'ok alla somministrazione del vaccino realizzato da Johnson&Johnson ma così come avviene per Astrazeneca, il farmaco sarà inoculato soltanto agli over 60. La decisione non è ancora ufficiale ma sarà presa nelle prossime ore, su suggerimento degli scienziati. Nella giornata di oggi, martedì 20 aprile, infatti si è tenuta un riunione a cui hanno partecipato i membri dell'Aifa, il Css e il ministero della Salute. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, è emersa la valutazione dei tecnici del farmaco che consigliano l'utilizzazione proprio nei confronti degli over 60.

Nella sua valutazione l'Ema ha spiegato che i casi di eventi rari dopo la somministrazione di vaccino J&J possono essere considerati simili a quelli legati al farmaco di Astrazeneca. Anche per J&J, quindi, esistono possibili collegamenti con i casi "molto rari" di trombosi insolite associate a piastrine basse. Ovviamente i vantaggi sono considerati notevolmente superiori e quindi Ema ha deciso di non porre limitazioni nell'uso del vaccino. In Italia, invece, il governo è deciso alla massima tutela e quindi a seguire le indicazioni degli esperti e a procedere esattamente come con Astrazeneca, somministrando le dosi alle persone che hanno un'età superiore ai 60 anni, anche senza vietare l'inoculazione a chi ha un'età diversa.

Ovviamente la scelta influisce nella campagna vaccinale del Paese. Considerato che J&J si era impegnata alla consegna di 7.3 milioni di dosi entro il mese di giugno, era stato ipotizzato di utilizzare le stesse prevalentemente per le categorie economiche che devono affrontare la ripartenza del Paese, tenendo anche conto che la somministrazione è monodose e che il farmaco è facilmente conservabile. Decidendo di destinare J&J agli over 60, i vaccini Pfizer e Moderna saranno orientati alle fasce d'età più giovani.

