La moglie di Beppe Grillo, ecco chi è Parvin Tadjik: origini iraniane, lontana da polemiche politiche e gossip

Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, è intervenuta sulla vicenda del figlio Ciro, accusato di stupro. Lo ha fatto replicando a Maria Elena Boschi che sul suo profilo aveva duramente criticato la presa di posizione del fondatore del Movimento 5 Stelle che si era scagliato contro la giustizia, sostenendo che il ragazzo è innocente. Boschi ha risposto. Una dura polemica tra le due donne, la moglie del comico e l'esponente di Italia Viva. Ma chi è Parvin Tadjik, seconda moglie di Beppe Grillo? La donna ha 63 anni ed è di origini iraniane.

Figlia di Nasratollah Tadjik, un importatore di tappeti nato a Teheran, e di Luisa D'Ettore, donna della provincia di Ravenna. E' cresciuta a Milano ed ha una sorella che si chiama Nadereh e che si è trasferita in Africa, in Kenya. Parvin Tadjik è sempre stata lontana dal mondo della politica, così come da quello del gossip. Chi la conosce la descrive come una donna intelligente, fine e chic. Quando il marito era impegnato nelle elezioni del 2013, preferì volare sulle spiagge del Malindi e spesso e volentieri non ha condiviso le prese di posizione di Beppe Grillo prima dei comizi, anche per evitare querele.

In passato Vanity Fair ha scritto che chi la frequenta sa bene che lei non si fa vedere da nessuno prima di essersi accuratamente truccata, nemmeno dallo stesso marito: "Sta chiusa in bagno a chiave, se non è ancora al meglio. Invece Grillo le dice che non ha bisogno di parrucchiere, che sta bene senza trucco, con i fili bianchi tra i capelli”. Prima di lei il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, aveva sposato Sonia Toni da cui ha avuto due figli: Luna e Davide. Due eredi anche da Parvin Tadjik, Rocco e Ciro. Lei e il capo dei grillini si sono sposati il 21 dicembre 1996. I testimoni di nozze furono Fabrizio De André e sua moglie Dori Ghezzi.

