Matteo Salvini: "Entro metà maggio riaprono anche i locali anche al chiuso e stop coprifuoco"

Salvini spinge ancora sulle riaperture. Dopo che il governo Draghi ha previsto una road map che prevede le prime riaperture il 26 aprile, il leader della Lega, in un'intervista al Corriere della Sera, torna a sollecitare un'accelerazione del processo: "Chiedo di estendere le riaperture dei locali anche al chiuso e l’eliminazione del coprifuoco alle 22". Quanto ai tempi, "entro la metà di maggio. Bisogna ritornare alla normalità, con buona pace di alcuni sciagurati del Pd, come l’ex ministro Boccia (che querelerò visto che dice che io nego il Covid)".

Salvini sulle riaperture: "E' solo l'inizio, toglieremo il corprifuoco" | Video

Poi Salvini ha parlato del ministro della salute. L'attacco al ministro Speranza nonostante la difesa di Draghi "è una contestazione politica. Da chi riveste il suo incarico mi aspetto scelte scientifiche, tecniche, oggettive. Non valutazioni politiche". Quanto alla mozione di sfiducia presentata da Giorgia Meloni, "io sto dentro il governo e cerco di incidere, altri preferiscono stare fuori a protestare e manifestare", aggiunge Salvini, che alla domanda se non la voterà risponde: "Le mozioni di sfiducia rafforzano chi le subisce. Invito le altre forze di centrodestra a chiedere, d’intesa con Renzi, la commissione d’inchiesta sulla pandemia che ci aiuterà a far luce sulle responsabilità, comprese quelle di Speranza. Su questa i numeri ci sono".

Salvini: "Anticipare le riaperture al chiuso e cancellare il coprifuoco"

Salvini è poi tornato a parlare del rinvio a giudizio per il caso Open Arms: "Si usa il tribunale per fare politica. Il disegno Palamara ('Salvini è innocente ma va fermato') sta prendendo forma. Ma il rinvio a giudizio, detto che non mi toglie il sonno, è frustrante e molto pericoloso perché crea un precedente". "Intanto il giudice di Palermo ha deciso di non decidere delegando il verdetto finale ad altri", aggiunge, "qui non ci sono reati. C’è un atto politico preso da un intero governo. Contrastare gli scafisti, difendere i confini non sono reati. Ho difeso gli interessi del mio Paese o il mio interesse personale?".

Open Arms, Salvini a giudizio: il Comune di Barcellona chiede i danni al leader della Lega

