Scuola, lezioni in presenza per tutti gli studenti dal 3 maggio: l'annuncio del sottosegretario Floridia

Scuola, lezioni in presenza per tutti gli studenti a partire dal 3 maggio. E' l'annuncio arrivato dal sottosegretario all'istruzione, Barbara Floridia (M5S), mentre è ancora in corso la cabina di regia dedicata proprio alle riaperture con il premier Mario Draghi.

"Mi sembra la logica conseguenza del lavoro avviato nelle scorse settimane. Finalmente si parla della riapertura di molte attività, e la scuola, che è prioritaria, è logico che riapra al primo giorno utile anche per i ragazzi delle superiori che sono in dad", ha detto il sottosegretario all'Ansa. Inoltre è stato raggiunto un accordo tra Rai e ministero in vista del prossimo esame di maturità. L’esame di Stato del secondo ciclo, la Maturità 2021, con tutte le sue novità: dall’elaborato, che sarà assegnato a ciascuna ragazza e ciascun ragazzo entro fine aprile, alle modalità di svolgimento del colloquio, al curriculum dello studente. Sarà questo il tema al centro del nuovo appuntamento "La Scuola in Tivù - Percorsi di Maturità", in onda su Rai Scuola, dal 19 al 29 aprile, dal lunedì al giovedì, con due puntate quotidiane, dalle 15.30 alle 16.30, in replica dalle 19.30 alle 20.30. Tutti i contenuti resteranno poi sempre a disposizione della comunità scolastica sul portale di Rai Scuola.

"Protagonisti degli approfondimenti - riferisce una nota del ministero dell’Istruzione - che andranno in onda nei prossimi giorni saranno esperti individuati dal ministero dell’Istruzione che illustreranno, puntata dopo puntata, cosa è e come si struttura l’elaborato (anche con esempi relativi ai diversi percorsi scolastici), come si articola il colloquio, come si compone e si compila il curriculum dello studente. Non mancheranno, poi, momenti specifici di approfondimento sull’analisi del testo, sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) e sull’insegnamento dell’educazione civica".

