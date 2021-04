Propaganda Live, dal futuro della ricerca alla necessità di musica

16 aprile 2021 a

a

a

E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa e ricca di ospiti quella di Propaganda Live, in programma questa sera in tv (16 aprile 2021) su La7, a partire dalle ore 21.15. Come al solito alla conduzione dello show ci sarà Diego Bianchi detto Zoro che sarà affiancato dal vignettista e disegnatore Marco Dambrosio, detto Makkox. Ovviamente non mancheranno i soliti ospiti. Sono previsti il monologo di Valerio Aprea e con Fabio Celenza; Memo Remigi che proporrà un'altra volta la sua versione “first reaction shock because”. In studio sono annunciati anche Alessio Marzilli, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher.

Isola dei famosi 2021, Francesca Lodo: lacrime in diretta, lettera fortissima della madre

E naturalmente non mancherà la classifica tweet di Zoro, nella fase finale della trasmissione, in cui saranno proposti i cinguettii più curiosi e divertenti. Ma la produzione ha appena annunciato gli ospiti di questa sera. Ci sarà Maria Chiara Carrozza, pisana, classe 1965, politica e fisica italiana, nominata presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, prima donna della storia a ricoprire tale ruolo. In passato è stata ministra dell'Istruzione e della ricerca nel governo guidato da Enrico Letta. Annunciata la partecipazione anche di Giovanni Veronesi, sceneggiatore, regista, conduttore radiofonico e attore. Ha diretto oltre quindici film, tra cui Viola bacia tutti e Manuale d'amore. Probabilmente parlerà del difficile momento economico che sta vivendo il mondo dello spettacolo a causa delle dure restrizioni per via della pandemia.

Wanda Nara, l'amore per Milano e i pensieri per la Juventus

Alla puntata di stasera di Propaganda Live parteciperà anche Max Gazzè, convinto che mai come ora occorra nuova musica. Non sarà l'unico cantante in studio. Annunciata di nuovo la presenza di Colapesce e Dimartino. Naturalmente ancora una volta il Covid sarà tra gli argomenti principali della puntata, così come la situazione che stanno vivendo alcune categorie, in particolare proprio quella degli artisti. Ma come sempre sarà un mix di argomenti seri e divertimento, caratteristica che fa di Propaganda Live uno dei programmi più amati di La7.

Ascolti tv, Un passo dal cielo supera l'Isola dei famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.