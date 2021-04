Covid, da Giorgia Meloni mozione di sfiducia a Speranza. Fratelli d'Italia: "Vediamo chi ci sta"

15 aprile 2021 a

a

a

Giorgia Meloni prova a dare la prima spallata al governo Draghi provando ad attaccare quello che appare l'anello debole, ossia il ministro della Salute Roberto Speranza. Poco dopo che il rappresentante del governo ha riferito alla Camera dei deputati, questa mattina giovedì 15 aprile, sulla gestione dell'emergenza coronavirus FdI ha annunciato la mozione di sfiducia. "Fratelli d'Italia denuncia da tempo l'incompetenza e l'inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l'importante e delicato incarico di Ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico: dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue. FdI presenterà una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la responsabilità di tenerlo ancora al suo posto. Non è più tempo di Speranza, ma di coraggio". scrive Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook.

Fratelli d'Italia denuncia da tempo l'incompetenza e l'inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l'importante e... Pubblicato da Giorgia Meloni su Giovedì 15 aprile 2021

Un'iniziativa che punta a stanare in qualche modo anche la Lega e Matteo Salvini che, pur stando al governo con Speranza, non hanno mai risparmiato critiche al suo operato. Anche negli ultimi giorni. E dai parlamentari di Fratelli d'Italia partono una serie di messaggi che sono rivolti in primo luogo agli alleati di centrodestra che sostengono l'esecutivo: "Mi auguro che la mozione di sfiducia promossa da FdI ottenga un’ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche che hanno a cuore l'interesse della nostra Nazione". dice il deputato meloniano Massimiliano De Toma. "E’ del tutto inutile far trapelare voci di dissenso all’interno di qualche partito che sostiene il Governo Draghi sull’operato del Ministro Speranza. C’è un solo modo, se si vuole, per costringerlo a lasciare l’incarico di Ministro della Salute: sottoscrivere la mozione di sfiducia nei suoi confronti che Fratelli d’Italia ha predisposto ed esprimere su di essa un voto favorevole. Diversamente è solo 'ammuina', ma nulla di più", aggiunge Tommaso Foti. "Speranza ha fallito creando un danno incalcolabile per la Nazione e per questo presentiamo una mozione di sfiducia. Ci auguriamo che anche altre forze politiche, a partire da quelle di centrodestra, votino questa mozione che vuole tutelare gli interessi degli italiani”. rincara Davide Galantino.

Sgarbi attacca Speranza e il governo: "Responsabili di disagio e morte, finirete in tribunale"

Per adesso Salvini non si sbottona più di tanto: "Andremo avanti in richiesta dimissioni Speranza? Noi andiamo avanti nella richiesta di curare gli italiani e tornare a lavorare. Se qualcuno ha sbagliato qualcosa il tempo sarà galantuomo e gli italiani lo sapranno", ha detto nella tarda mattinata.

Speranza: "Tra aprile e giugno triplo forniture vaccini" | Video diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.